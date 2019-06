El Hospital La Salud abre su nueva Unidad de Medicina Deportiva y Traumatología

El Hospital La Salud pone en marcha una Nueva Unidad de Medicina Deportiva y Traumatología, coordinada por el doctor Salvador Castillo, especialista en Medicina Deportiva y actualmente jefe de los servicios médicos del Cádiz C.F. Con más de 20 años de experiencia en la medicina deportiva y traumatológica, Salvador Castillo habla sobre esta especialidad.

–¿Qué es la medicina deportiva?

–La Medicina del Deporte es la especialidad médica que estudia los efectos del ejercicio del deporte y, en general, de la actividad física, en el organismo humano, desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento de las enfermedades y lesiones. Por lo tanto, la medicina deportiva no solo sirve para tratar lesiones sino también para prevenir problemas traumatológicos y evaluar los desequilibrios que la mayoría de las personas tienen en vida cotidiana. El nombre correcto de la especialidad es Medicina del Ejercicio Físico, cosa imprescindible en nuestra vida cotidiana. Además del tratamiento deportista profesionales y amateurs.

–¿Qué valor aportara esta nueva unidad al Hospital La Salud? y ¿cuál es el perfil de pacientes de esta nueva unidad?

–Esta nueva unidad está dirigida a todas las personas que quieran hacer actividad física ya sea deportiva o no, y a toda la población en general que tenga problemas o dolores de origen traumatológicos, como dolores de espalda, problemas de rodilla, de cadera, de tobillos, cervicales, o cualquier dolor que no tenga una causa concreta y que necesite ser diagnosticado de manera correcta. Encontramos muchos pacientes que llevan tiempo acudiendo a diferentes especialistas y que no encuentran un diagnóstico adecuado, la unidad de medicina deportiva y traumatología es el sitio adecuado para acudir.

–¿Personas que no han hecho actividad física nunca también son pacientes potenciales de esta unidad?

–Todas las personas realizamos una actividad física por nuestra vida cotidiana o por nuestro trabajo, por ejemplo personas que están muchas horas sentados en una silla, delante de un ordenador, personas que están conduciendo muchas horas, cargando peso. Estas personas muchas veces tienen posturas inadecuadas que se les puede corregir o mejorar, con lo cual mejorarían sus síntomas o las molestias que puedan tener, esto es lo que el mundo sanitario se llama higiene postural.

–¿Con que profesionales contará la unidad de medicina deportiva?

–La Unidad de Medicina Deportiva y Traumatología del hospital la salud contará con un equipo multidisciplinar formado por especialistas en medicina del deporte, traumatología, reumatología, unidad del dolor, rehabilitadores también contaremos con un equipo de fisioterapeutas, preparadores físicos, podólogos.

–¿Por qué los preparadores físicos son importantes para la unidad?

–Son profesionales que para esta unidad van a ser muy importantes porque el realizar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura de cualquier articulación no solo cura, sino que previene lesiones. Corregiremos posturas inadecuadas y valoraremos los distintos desequilibrios que prácticamente cualquier persona tiene en su actividad diaria.

–¿Qué tratamientos consideráis que aportaran valor a la unidad?

–Además de los tratamientos convencionales, se van a prescribir tratamientos de última generación como pueden ser tratamientos biológicos, ozonoterapia, PRP (factores de crecimiento), bloqueos articulares, radiofrecuencias, presoterapia, etc.

–¿En qué consiste la ozonoterapia? ¿PRP?

–Es la aplicación de un gas que es el ozono que se puede utilizar por vía general o local en forma de infiltración, beneficios para tratamientos del dolor, efecto antiinflamatorio y mejora la cicatrización de los tejidos. El PRP es un tratamiento de última generación que se obtiene a través de las plaquetas de la sangre y permite mejorar la calidad de cicatrización de muchos tejidos como el cartílago articular.

–¿Qué recomendaría a personas de más de 40 años que quieren empezar hacer deporte?

–En primer lugar una valoración cardiológica que debería incluir prueba de esfuerzo además sería recomendable una valoración traumatológica para valorar los desequilibrios que tiene dicha persona y corregirlos, de esta manera conseguimos recomendar cual es el deporte más adecuado para cada persona, vemos muchos casos de personas que llevan una vida sedentaria y empiezan sin preparación hacer running y después aparecen lesiones o incluso problemas más grave que podemos prevenir con una visita previa por la Unidad de Medicina Deportiva y Traumatología del Hospital La Salud.