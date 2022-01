Horeca pide que Martín Vila sea apartado de Urbanismo

La polémica generada respecto a la actividad hostelera de la calle Virgen de La Palma ha hecho estallar a la patronal del sector, que asegura estar cansada de lo que consideran una persecución del Ayuntamiento contra su trabajo. Todo a raíz de una ordenanza que Urbanismo quiere aplicar a rajatabla en este emblemático punto de la Viña y que ha provocado incluso la intervención del alcalde desautorizando -una vez más- a su socio de gobierno y concejal de Urbanismo, Martín Vila. Este viernes el polémico escenario ha dado un paso más, con la petición de Horeca de que Vila sea apartado de sus funciones como concejal de Urbanismo.

Así lo ha trasladado el presidente de Horeca, Antonio de María, que en rueda de prensa ha defendido el cumplimiento de la ordenanza por parte de los hosteleros de la calle de La Palma y la adopción de medidas y decisiones que se encontrarían “fuera de la ordenanza”. Ha querido matizar De María que él no ha pedido la dimisión de Martín Vila, “porque no soy quien para hacer eso”. “Lo que he dicho es que yo personalmente creo que no debería estar en el cargo que ocupa en relación a las terrazas”, ha afirmado; o dicho de otro modo, “cuando uno no sirve para determinadas cosas, lo mejor es que no las haga”, asegurando que en Cádiz “cualquier empresario de hostelería está descontento con la gestión de Urbanismo”.

Por ello, ha aplaudido el presidente de los hosteleros gaditanos la intervención del alcalde en el conflicto, evitando -presumiblemente- ese recorte de las terrazas de la calle de La Palma. “La intervención del alcalde ha sido magnífica; es lo que debe hacer el alcalde, que es el responsable último de todas las áreas del Ayuntamiento”, ha valorado Antonio de María, quien ha asegurado que son muchos los asuntos pendientes de abordar con Urbanismo y los desagravios que el sector viene sufriendo con unas decisiones que asegura se toman “no por la ordenanza sino porque ellos lo consideran así”. Una cuestión que tal y como ha reconocido De María “ha alcanzado su punto máximo en La Palma”.