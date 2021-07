Hallan los restos de 24 represaliados en las 'sepulturas olvidadas' del cementerio de San José

Rondaba el año 2016 cuando, tras una actuación conjunta entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, se daban por concluidas las exhumaciones de las víctimas del Golpe del 36 en las medias sepulturas del cementerio de San José. Pero como el tiempo, la Historia y sus accidentes siempre andan enredando la realidad, estas pequeñas fosas comunes construidas todavía tendrían mucho que aportar a la justicia y reparación de la memoria de los gaditanos. Hoy, cuatro años después, 24 represaliados más han sido localizados en estas tumbas colectivas, en estas "sepulturas olvidadas".

Así lo han revelado el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila; el arqueólogo municipal José María Gener y el representante de la plataforma de Memoria Histórica de Cádiz, Antonio Chico, durante una rueda de prensa en la que se han dado a conocer los resultados de la campaña de exhumaciones en estas medias sepulturas que, en principio, se habían descartado, y que arrancó el pasado mes de marzo, una campaña "ardua pero exitosa", como ha calificado el edil.

"Cuando en el Ayuntamiento empezamos a excavar en las medias sepulturas con el tema de Bebes Robados nos dimos cuenta de que había algo ahí que no cuadraba. Cada vez que excavábamos fosas del año 86-87 siempre, abajo, aparecían unos cadáveres más antiguos que nos hacían sospechar que las sepulturas que se habían descartado porque habían sido vaciadas sobre los años cincuenta, nunca habían sido vaciadas del todo", rememoraba el arqueólogo el motivo de la recuperación de estas "sepulturas olvidadas" que tan buenos resultados han ofrecido, finalmente, a las exhumaciones en el cementerio de San José.

De hecho, a esos primeros casos de descubrimientos de víctimas como López Quera o Cortés Pacheco, se suman ahora el hallazgo de estas 24 víctimas con las que se eleva hasta 81 el número de represaliados rescatados del camposanto gaditano desde que se iniciaron los trabajos de búsqueda y localización de las víctimas del Golpe, un número nada desdeñable para un cementerio de sus características. En concreto, 43 restos se han encontrado en medias sepulturas, 37 en la fosa común norte y 1 en las tareas de indagación y localización de la fosa común sur.

Un cementerio donde aun quedan por rematar los trabajos en esa fosa común norte, "queda una cuarta parte aproximadamente, que en tiempo de trabajo se traduce en mes y medio o dos meses, aproximadamente", y comenzar la excavación arqueológica de la fosa común sur que cuenta, como recordó Vila, "con capacidad presupuestaria suficiente" puesto que el Consistorio ganó en concurrencia competitiva una subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias destinada a tal efecto. "Con lo que en el mes de septiembre retomaremos esta tarea".

Concejal y arqueólogo también incidieron en la provisionalidad de estos resultados que, siempre, tendrán que ser refrendados por las pruebas de ADN que se realizan en el Departamento de Identificación Genética de la Universidad de Granada.

Los resultados de la última campaña

Los nombres de las 24 víctimas BOUZA VEGA, FRANCISCO CACHEIRO VALOIRA JOSÉ CEBADA SOTO, JOSÉ CURTY MARTÍNEZ, AUGUSTO DORADO GARCÍA, AGUSTÍN EGEA ORTIZ, JOSÉ FERNÁNDEZ MORENO, DIEGO GALÉ CAMPOS, CLEMENTE GARCÍA PEÑA, BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ BRAÑA, JOSÉ HERNÁNDEZ HERRERA, JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, ENRIQUE MATA PINO, JOSÉ MARTÍNEZ PICANS, FRANCISCO MORENO CORTÉS, MANUEL MUÑOZ ARNIZ, JOSÉ NARANJO JORDÁN, JOAQUÍN QUINTANA PÉREZ, ANTONIO RAMOS DÍAZ, MANUEL REAL JIMÉNEZ, RAMÓN REY PASTOR, VICTORIANO RÍOS PÉREZ, JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ LEÓN, JOSÉ SÁNCHEZ ESTRADA, SALVADOR SÁNCHEZ LÓPEZ, FRANCISCO SOTO MORENO, JOSÉ TRINIDAD VERANO, ADOLFO





Los trabajos que se iniciaron el pasado 2 de marzo y concluyeron este 30 de junio han devuelto a la luz los restos de 24 personas asesinadas entre 1936 y 1937, víctimas del Golpe de Estado en Cádiz, y que estaban enterrados en 20 sepulturas colectivas del cementerio de Cádiz.

Unos trabajos, financiados por la empresa pública Cemabasa con 39.800 euros, dirigidos por el arqueólogo municipal José María Gener y con un equipo formado por los también arqueólogos Fátima Barreiro y Francisco José Moncayo Kiko, el arqueólogo forense Enrique J. Estévez Kike, el operario Luis Núñez y con el asesoramiento documental de José Luis Gutiérrez Molina.

Estos profesionales han clasificado la veintena de restos de los represaliados en tres grupos, las víctimas donde hay evidencias de muerte por arma de fuego (13 personas); víctimas por evidencias contextuales (4 personas), es decir, que sin hallarse restos de proyectiles u orificios, existen pruebas arqueológicas y antropológicas suficientes de que son las personas que fueron inhumadas en esa sepultura, como "un caso que sospechamos, por lo que dice el registro, de una persona que fue degollada"; y un conjunto de restos óseos en posición secundaria sin conexión anatómica pero con fracturas en fresco provocadas de forma violenta o con arma de fuego (7 personas), con lo que se puede certificar que también han sido víctimas de los golpistas porque, "a la hora de buscar la verdad, el cadáver movido es lo mismo que el cadáver en conexión anatómica", ha precisado Gener.

Cadáveres que han sido recuperados en estas sepulturas colectivas "que fueron vaciadas en los años 56-57 para ser reutilizadas pero siempre dejando uno, dos o tres cadáveres abajo". De esta forma, el equipo tuvo que hacer un nuevo proceso de revisión documental y comprobar las fosas que no habían sido abiertas.

Así, contaron hasta 36 posibles casos (10 de posibilidad alta, 12 de posibilidad media y 14 con ciertas posibilidades) de los que se han obtenido estas 24 víctimas aunque, como ha explicado Gener, "para llegar a estas 24 víctimas no se han sacado 24 personas, no". Así, para que nos hagamos una idea del volumen del trabajo, este equipo ha excavado en 20 sepulturas de las que han sacado "95 fetos y párvulos, 45 unidades amputadas, 84 individuos adultos, un total de 224 individuos y unos 15 osarios mezclados".

Junto a los restos, han aparecido "un buen número" de objetos personales que se están catalogando como zapatos o, incluso, una falange con dos alianzas que están pendientes de limpieza y que podrían arrojar "algunos datos interesantes", ha detallado el responsable de las exhumaciones.

El proyecto futuro del cementerio

Todavía queda camino hasta conseguir que el lugar que hoy ocupa el clausurado cementerio de San José se convierta en un parque, una nueva y ansiada zona verde para la ciudad, dedicado a la Memoria.

Así, aunque está previsto que las tareas de Memoria Democrática concluyan a finales de este año, en el camposanto gaditano queda trabajo por hacer. "Una vez que terminemos las tareas de exhumación se procederá al traslado de todos los restos óseos que siguen en San José porque, en su día, se procedió a la retirada de los que estaban en los nichos y cuarteladas verticales. Así, bajo el firme quedan otras tantas sepulturas, sepulturas colectivas, fosas comunes de otros momentos que no tienen nada que ver con la memoria histórica y se procederá a su traslado con otro tiempo de intervención que no será arqueológica, sino de otro tipo", ha informado Vila.

Después se comenzará a diseñar "qué es el parque y qué necesita la ciudad en ese momento", aunque el concejal avanza ya que se tratará de una zona verde, para el disfrute y la estancia colectiva, y que mejore el paisaje vegetal de la ciudad "pero, cómo no, también tendrá un recuerdo de las tareas que estamos desarrollando aquí para que, precisamente, la ciudad nunca olvide que allí se dieron unos hechos y que hubo vecinos y vecinas que murieron a manos de unos golpistas por el único motivo de defender los derechos y libertades que ahora disfrutamos todos".

Denuncia a la policía del último ataque a la Memoria

Con la esperanza de frenar los ataques que últimamente se suceden sobre algunos hitos de la Memoria Democrática de la ciudad donde "simplemente se recuerdan a las personas que fueron asesinadas en el Golpe", desde la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz se ha puesto una denuncia en la Policía al último de estos actos vandálicos y de odio.

"Pusimos una denuncia en Comisaría por los destrozos en la placa de las Puertas de Tierra y se está investigando ya que en la zona hay cámaras por lo que esperemos que esta investigación dé sus frutos y se acaben con estos actos", ha informado Antonio Chico que aseguró que la placa de la plaza de Asdrúbal la han tenido que cambiar también "varias veces".

"No sabemos si tienen que ver como reacción a los movimientos de retirada de simbología y de personas que tuvieron que ver con el Golpe de Estado del 36 en Cádiz como Carranza, Pemán o Varela, o si son actos de un grupo determinado político. Pero, de todas formas, es un tema de odio porque no es normal que estén destrozando a cada momento placas que no molestan y que sólo recuerdan a las personas que fueron asesinadas", reflexiona.