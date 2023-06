Hacienda reclama a Olivia Petroleum, radicada en Cádiz, más de 40 millones por fraude en el IVA

En las medidas cautelares se dice que ahora mismo que con el patrimonio y la facturación que tiene Olivia Petroleum, no podría afrontar el pago del débito.

Por otro lado, la AET refleja que Olivia Petroleum “simula transmitir en régimen suspensivo el hidrocarburo de su propiedad depositado en CLH a otros depósitos fiscales para, con la connivencia de los mismos, no proceder a la descarga real de la mercancía en dichos depósitos, sino realizar únicamente un cambio de papeles y emisión de albaranes de un producto que no llegaba a entrar en sus instalaciones para permitir un transporte directo desde las instalaciones de CLH hasta los clientes finales (las estaciones de servicio”.Así, la introducción en estos depósitos fiscales sólo puede calificarse como ficticia, “con el único fin de ocultar el devengo del IVA en estas operaciones a la salida del depósito fiscal de CLH al beneficiarse de la exención del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos que establece dicho régimen”.

El modus operandi hacía que Olivia Petroleum simulaba realizar ventas de hidrocarburos a estas subcuentas “con las que se ha concertado la defraudación. Alegando de forma dolosamente incorrecta que las citadas ventas se realizaban en régimen suspensivo, no repercutía a estas sociedades ninguna cuota de IVA”.

Por otro lado, simula transmitir en régimen suspensivo (sin devengar Impuestos Especiales) el hidrocarburo de su propiedad depositado en CLH (Exolum) a otros depósitos fiscales “para, con la connivencia de los mismos, no proceder a la descarga real de la mercancía en dichos depósitos”.

La AET dice que la sociedad en ese año “respecto a una parte significativa de sus ventas de hidrocarburo defrauda el IVA correspondiente a las mismas , no repercutiendo ni cobrando, improcedentemente, a sus clientes destinatarios reales (gasolineras fundamentalmente) las cuotas de IVA devengadas con ocasión de dichas ventas.

Un socio mayoritario sin actividad económica ni trabajadores

La estructura social de Olivia Petroleum tiene como socios a Roscous Trading LTD, una entidad domiciliada en Chipre y cuenta como administrador a Richard Arthur Petty, de nacionalidad británica. Sin embargo, la AET dice que “existen sustanciales discrepancias entre los administradores de derecho y los de hecho encargados de la toma de decisiones dentro de las entidades y que resultan beneficiarios de la operativa defraudatoria. Por ejemplo, se dice que Petty no consta como la persona encargada de la toma de decisiones y el socio único con domicilio en Chipre, tiene su matriz en Gibraltar, “pero es una sociedad sin contenido alguno, que no tiene trabajadores a su cargo, ni actividad económica real”. Por lo tanto, cree que su participación en la empresa en los dos casos es “apariencia”.