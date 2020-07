El Gobierno local sigue adelante para aprobar en Pleno extraordinario la moratoria de apartamentos turísticos

El Equipo de Gobierno llevará a cabo los trámites necesarios y completará el expediente informativo para poder elevar a un pleno extraordinario en los próximos días la propuesta de moratoria de un año para la concesión de licencias de apartamentos turísticos en suelo residencial. Se trata del primer paso para la modificación del PGOU que regulará el uso turístico en suelo residencial a fin de marcar unos índices que garanticen el equilibrio y que ya se supera en la mayor parte del Caso Histórico.

Desde el Equipo de Gobierno consideran que “es una medida muy importante para Cádiz y vamos a seguir adelante con ella, porque además, desde que la anunciamos, estamos sintiendo más que nunca como la gente la reclama, la apoya y la necesita”. En este sentido, no entienden como “el PSOE puede insinuar que no es el momento e incluso que hay colectivos ciudadanos que así lo opinan, cuando nosotros hemos tenido varios encuentros con asociaciones vecinales o que trabajan en materia de vivienda y el problema de la turistificación de la ciudad es siempre, sin excepción, una de sus principales preocupaciones y reclamaciones”. Añadiendo que “precisamente si antes ya era el momento, ahora más, pues tras la crisis sanitaria estamos a las puertas de una nueva crisis social y económica que necesitamos afrontar con mayores garantías habitacionales, para que no se repitan los dramas que ya sufrimos en la crisis anterior.

Cada semana llegan hasta Procasa familias que a día de hoy no les renuevan los contratos o intentan expulsarlos de sus fincas para convertirlas en apartamentos. Con nuestra regulación del uso turístico en el suelo residencial, que por cierto van a adoptar otras ciudades como Sevilla, frenaremos esta realidad”.

Por todo ello, desde el Gobierno local se muestran muy sorprendidos por las declaraciones del PSOE, “porque contrastan gravemente con lo que prometieron a las vecinas y vecinos en su programa, donde hablaban de regular y frenar el avance de las viviendas turísticas en la ciudad, e incluso contrasta con la postura de sus propios militantes, como es el caso del exconcejal socialista Juan José Jiménez Mata que ha dicho que la turisficación en el centro de la ciudad es “muy grave” y que está provocando el desalojo. Tendrían que tener más abiertos los oídos, los ojos, y la mente, para entender lo que está pasando y entender que deben apoyar esta medida. El PSOE debe tener claro donde se posiciona. O con el derecho a la ciudad y a la vivienda, o junto a la derecha, que pone por delante la especulación”.