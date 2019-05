El subdelegado del Gobierno inaugura las I Jornadas sobre Delitos de Odio en Cádiz

El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha inaugurado la mañana de este miércoles las I Jornadas sobre Delitos de Odio en Cádiz. Junto al presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella; y el comisario provincial, Antonio Ramírez, se ha dirigido a los presentes en el salón de actos del edificio Heracles, en el recinto interior de la Zona Franca antes de dar comienzo a las ponencias que están dirigidas principalmente a funcionarios de la Policía Nacional, aunque también están asistiendo a las mismas abogados y agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

Pacheco comentó ante los medios de comunicación presentes que estas jornadas pretenden "dar un paso más para ayudar a prepararnos ante estos delitos. En la sociedad en la que vivimos, una sociedad diversa, no nos podemos permitir bajo ningún concepto que haya personas que sufran ese estigma, esa lacra, por el mero hecho de pertenecer a un grupo determinado, ya sea político, por nacionalidad, raza u orientación sexual. Este Gobierno es sensible con eso y no podemos permitir que en una sociedad avanzada como la que estamos se den esa clase de delitos. En enero de este año se sacó un Plan de Actuación contra los Delitos de Odio, en el que hay cuatro líneas: la prevención, la formación, la actuación y la reacción. Una de las patas es la formación y en eso estamos, en esa formación a los cuerpos de seguridad del Estado para que sean más eficaces a la hora de encarar este tipo de delitos de odio".

Pacheco, que es profesor, recordó que ha visto mucho tema de acoso escolar, sobre todo asociado a las redes sociales, y que ese odio "afecta a chicos y chicas a los que se les quiere privar de su derecho de ser como son. Así pues creo que aquí las estadísticas no valen, podemos hablar de cuatro mil y pico de delitos que se han producido en España en este último año, pero mientras haya un solo chico en nuestro país que se suicide porque no puede aguantar más ese tipo de acoso será insuficiente todos los esfuerzos que tengamos que hacer para que no existan este tipo de delitos".

Por su parte, el comisario provincial, Antonio Ramírez, indicó que "estamos contentos porque estas jornadas han tenido mucha resonancia, especialmente entre los profesionales de la abogacía, lo cual indica que hay mucho interés en la materia".

Los delitos de odios, dijo, no son especialmente numerosos en la provincia, "pero sí que atentan contra la convivencia básica. Así como una persona puede sufrir algún delito ordinario, cuando es por su orientación sexual, racial, social... pues le hace sentirse especialmente vulnerable, y eso afecta a la convivencia. Entonces atenta contra su paz interior".

Ramírez indicó que hay delitos que a lo mejor no se trataban con suficiente conocimientos "queden ocultos, así que quizá en la medida que vayamos avanzando en la prevención de estas conductas pues vayan aflorando, eso sería bueno. Es siempre importante para poderlos tratar".

El comisario indicó que hay protocolos específicos, "por ejemplo la violencia en el deporte" y "es muy probable que vayan tratándose para casos concretos confomre vayamos avanzando. Siempre cabe mejoras".