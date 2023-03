La ‘Fontana di Kichi’ estalla en colores en Cádiz a 34 días de las elecciones

Con más de media hora de retraso, ante varios cientos de personas y a 34 días de unas elecciones municipales a las que no se presenta, el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, pulsaba ayer por la tarde, especialmente entusiasmado, el botón de la nueva fuente cibernética de las Puertas de Tierra. Un espectáculo de agua, imágenes, luces, color y música que la proverbial guasa gaditana ya ha bautizado como la ‘Fontana di Kichi’, en obvia referencia a la que el papa Urbano VIII pidió a Bernini para Roma por encontrar la anterior sosa y poco monumental. Pero ya se encargaron el propio alcalde y la concejala y presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, de volver a justificar públicamente la necesidad, a su juicio, de la inversión de los 800.000 euros que ha costado la sustitución del viejo pero elegante chorro de agua de los años 60. Está por ver -aunque no le vendría nada mal a las arcas municipales- si los turistas terminarán arrojando a sus aguas monedas tras pedir un deseo.

Entre los asistentes, la mayoría de los del equipo de Gobierno de Adelante Cádiz, aunque no el edil de Patrimonio, Paco Cano, no sabemos si por motivos de agenda o por alguna discrepancia sobre cómo le sienta el cibernético show a un Bien de Interés Cultural del siglo XVIII como las Puertas de Tierra. También estuvieron presentes el edil de Urbanismo, Martín Vila y su compañera de filas de Ganar Cádiz, la concejala dimisionaria, Eva Tubío; alguna edil de la oposición, y cómo no, el sucesor del alcalde en la carrera hacia San Juan de Dios, David de la Cruz. Alguien le reclamó a gritos que hablase pero prefirió que Kichi tuviese todo el protagonismo. Que para eso es su fontana, pensaría más de uno.

Aquello no es el Bellagio, ni las Grandes Aguas Musicales de Versalles, ni tampoco la Fuente Mágica de Montjuich, pero, en general, el show acuático de iconos locales –ya saben, Carnaval, Semana Santa, Cádiz CF, Flamenco y hasta la recién adoptada Sail GP– al ritmo de fanfarrias y redobles de tambores de tono épico, parece que gustó a la mayoría de los presentes. Incluso se oyó algún ¡ooohhh! cuando en la pantalla de agua se proyectaron algunos fractales. Aunque como Cádiz es una caja de sorpresas habitada por gente muy viajada, aunque a simple vista parezca lo contrario, hubo quien le comentaba por teléfono a su interlocutor: “Esto no tiene nada que ver con lo que yo he visto en Dubai, ome...”. Y hasta una señora, más documentada, se ve que en este caso en directo, pero comedida en su crítica, dio su veredicto: “No está mal, me ha gustado, pero no me ha llegado a parecer espectacular como otras que he visto por el mundo, particularmente una en Armenia”. En este punto debemos reconocer que no hemos llegado a verificar en que ciudad de Armenia se encuentran esa fuente cibernética tan espectacular.

Como decíamos, González explicó que la reforma a la que ha sido sometida la instalación “supone un cambio total en la imagen de la fuente en tres sentidos: en volumen de agua, en color y luminosidad y en dinámica de la escena en sí”. Aseguró que “era necesario reinventar el diseño de la fuente para adaptarlo a los tiempos y a las circunstancias propias de la ciudad y de su emplazamiento”. Y añadió que por eso, junto con Aguas de Cádiz, “hemos apostado por un proyecto que es ejemplo de lo que llaman ‘arquitectura acuática’”.

El alcalde subrayó que el proyecto “no se ha conformado con reparar y modernizar esta importante joya patrimonial de la ciudad, sino que va más allá para darle una nueva vida y usos desde la vanguardia tecnológica. Miramos al futuro pero cuidando el pasado”. Así, afirmó que “hemos mejorado la fuente para hacerla más digna y acorde al lugar privilegiado en el que se encuentra. Tenemos un patrimonio de incalculable valor y es nuestro compromiso y también nuestra responsabilidad conservarlo y potenciarlo para el uso y disfrute de la ciudadanía”.

Por su parte, la presidenta de Aguas de Cádiz desgranó las tres fases en las que se ha desarrollado el proyecto, que pone en valor un entorno BIC como las murallas de las Puertas de Tierra, “la primera imagen que se llevan los visitantes y los vecinos y vecinas que acceden al casco histórico de la ciudad”. Ana Fernández ha incidido en que, tras más de 60 años en funcionamiento, “el estado general en el que se encontraba la instalación era muy precario”. Además, “no existían las condiciones de accesibilidad adecuadas para que los operarios realizaran labores de reparación y mantenimiento de ellas, y ni la maquinaria ni el sistema eléctrico se encontraban en condiciones de seguir funcionando al no cumplir con la actual normativa”.

Fernández explicó que la nueva fuente “cuenta con un géiser central que alcanza los diez metros y que funciona hasta en tres alturas. Cuenta con bloques de chorros parabólicos, en forma de palmera, verticales centrales, pulverizadores y un muro de agua sobre el que se proyectan imágenes y videos. Además, dispone de un equipo de audio que acompañará el juego de luces compuesto por 97 bombillas led de bajo consumo”. Junto a la de plaza de Sevilla, “serán referentes hidráulicos de esta ciudad”, concluyó.

Finalmente, María del Mar Morata Marín, senior consultant de la empresa Ghesa, encargada de materializar el proyecto, ha agradecido la confianza depositada por el Ayuntamiento de Cádiz para la ejecución de estos trabajos. Ghesa es una empresa de ingeniería y tecnología con proyectos relacionados con el agua por todo el mundo. Entre las creaciones de esta corporación se encuentran las cascadas de la fuente mágica de Montjuic, en Barcelona, la fuente visitable Yas Marina en Abu Dhabi o el Parque de la Reserva en Lima (Perú), entre otros muchos.

En principio está previsto que la fuente cibernética se active en ocasiones festivas y eventos especiales, pero se baraja la posibilidad de hacerlo a diario, a una hora determinada, como los chorros de los estanques de San Juan de Dios, apuntó a este periódico una fuente de Aguas de Cádiz.