“Fernández-Trujillo intenta apropiarse del Plan contra la Violencia de Género”

La concejala de la Mujer, Ana Camelo, se ha mostrado muy crítica con la edil de Ciudadanos y vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer, María Fernández-Trujillo, tras las manifestaciones realizadas en la edición de hoy defendiendo el Plan contra la Violencia de Género.

De manera irónica, Camelo se alegra de a María Fernández-Trujillo “le guste ahora el plan que estuvo a punto de votar en contra”. En este sentido, le resulta curioso que “se haya llevado tres años criticando la elaboración del plan, que haya criticado la tardanza, que ha intoxicado y mentido diciendo que no había financiación, que anunciara su voto en contra primero y reculara después y ahora, sin embargo, intente apropiarse del primer plan integral de la historia de la ciudad”.

Cabe recordar que la edil de Ciudadanos denunció que cuando se celebró el Consejo rector no había financiación para el plan, algo que después solventó el equipo de gobierno. Camelo también le aconseja que se lea el plan para que “no se limite a decir en prensa lo que ya dijo en el Pleno”.

La edil de la Mujer recuerda que el plan ha sido participativo y destacó que desde el equipo de Gobierno “hemos puesto todo el esfuerzo para que saliera adelante pese a las trabas continuas de la oposición y el bloqueo de la Fundación”. Camelo recuerda que “en nuestra trinchera hemos contado en todo momento con los colectivos feministas, las asociaciones y las trabajadoras de la Fundación”.

El plan considera que es “especialmente necesario” en un contexto donde “el tripartito de la derecha frivoliza irresponsablemente con la violencia machista, donde ponen alfombra roja en el Parlamento de Andalucía a un partido que quiere eliminar la ley de Violencia de Género”. En este sentido, pone encima de la mesa datos como que se asesinaron a más de 50 mujeres en España en el pasado año, ya van otras 12 en este año y que se atienden a 191 mujeres en la capital gaditana por violencia de género.

Camelo destaca del plan que trae “perspectivas novedosas”, ya que aborda la violencia de género “en todas sus formas y perspectivas, que no esconde ni disfraza el contexto social”, que realiza un seguimiento de la mujer desde el origen hasta la solución, “que no separa lo físico y lo psicológico, que promueve la educación y afronta todo de manera pedagógica”. Así, resalta que “avanza muchísimo en los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista y que, por supuesto, no disfraza la realidad”.