Federico Linares: “Estoy cerca de las necesidades de formación de las empresas”

El gaditano Federico Linares, nombrado el martes nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz (UCA), se encontraba este miércoles muy ilusionado con la responsabilidad que ha asumido. En este sentido, el presidente en España de la firma Ernst & Young asegura que “este nombramiento supone una gran responsabilidad al representar a la sociedad en el mundo universitario de Cádiz. Personalmente, me siento muy honrado y este cargo me une, si cabe aún más, a mi ciudad natal de la que me siento profundamente orgulloso”.

Linares opina que las instituciones educativas “juegan, sin duda, un papel clave en el desarrollo de una sociedad más avanzada, inclusiva y comprometida, ya que deben ser el motor del cambio hacia la construcción de una sociedad en la que se potencie el intercambio de conocimiento entre generaciones”.

En una conversación telefónica con este periódico. Linares cree que lo que puede aportar al Consejo Social de la UCA desde su experiencia personal y profesional es lo que ve en el día a día en su empresa: “En Ernst & Young contratamos todos los años a 1.200 profesionales como auditores, consultores, fiscalistas, etcétera. Normalmente con estudios superiores pero eso no es suficiente y en la compañía invertimos mucho en formación. Creo que con esta experiencia estoy cerca de las necesidades de formación de las empresas y de lo que estas requieren”.

Asimismo, también añade que viviendo en Madrid y por la responsabilidad que tiene en una compañía con muchísimos clientes, “estoy muy en contacto con el mundo empresarial español y puedo ayudar a realizar ese papel institucional para la Universidad de Cádiz”.

El presidente del Consejo Social cree que es “fundamental acercar la universidad a las empresas y también en el camino contrario y más en un mundo tan cambiante como el que vivimos”.

Federico Linares es uno de los fundadores de la iniciativa La 11Mil, formada por profesionales que viven fuera de Cádiz y que tratan de vender la potencialidad que tiene la provincia. Ahora va a poder hacerlo directamente a través de este Consejo Social: “Es una oportunidad única” y alabó “el talento que hay en esta tierra y las grandes oportunidades que tiene Cádiz”.

Además de sentirse muy honrado y orgulloso por este nombramiento, también lo asume con una gran responsabilidad “porque los compromisos que uno adquiere con la tierra son los más especiales”, y espera que con su gestión “pueda aportar algo que merece esta provincia”.

El currículum profesional de este gaditano es extenso. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa (IE), durante 20 años ha desarrollado una labor de asesoramiento en diversas empresas españolas y extranjeras. En 1997 se incorporó a Ernst & Young en Málaga iniciando su camino en esta empresa hasta llegar a la presidencia con parada previa en Nueva York en 2011, donde trabajó en fiscalidad internacional.

A pesar de que lleva años trabajando en Madrid, tiene una fuerte vinculación con la ciudad y la provincia que le vio nacer en el año 1972. Estudió en San Felipe Neri y ha destacado en la vela deportiva como patrón y armador de la embarcación ‘Brujo’, con base en el Real Club Náutico de Cádiz. Entre otros premios ha conseguido el Gran Catavino de Oro de la Semana Náutica de El Puerto como ganador en cinco ocasiones de la regata decana de España.