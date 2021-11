"Existe conflictividad pero en ambos sentidos con los pisos turísticos en Cádiz"

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, Juan José del Río, reconoce que el tema de las viviendas con fines turísticos (VFT) es complicado de gestionar por su novedad y porque aún no hay mucha información, tanto en lo que respecta a las comunidades como a los municipios.

Del Río ve una creciente conflictividad en la convivencia pero en ambos sentidos. Se dan algunos problemas de molestias por parte de las VFT que afecta a los residentes, pero "también hay miedo antes de que pase por lo que conocen de otras fincas", lo que está llevando a poner trabas a propietarios de VFT que no han ocasionado nunca problemas.

El Colegio no cuenta aún con estudios o estadísticas de este aumento de la conflictividad, pero explican que la realidad se mueve más en un plano de asambleas de comunidad que intentan llegar a acuerdos y que, de momento, no alcanzan generalmente el nivel judicial.

Juan José del Río analiza que la limitación por parte de las tres quintas partes de la comunidad a la actividad de las VFT en las fincas no está tan clara. "Yo no tengo clara la palabra prohibir, tengo mis dudas de que pueda prohibirse" y explica "que faltan casos". Para que se legisle correctamente se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional y no hay causas que hayan llegado hasta ahí. Argumenta el vicepresidente que, aunque la vecindad decida limitar con el sí de las tres quintas partes, esa regulación supone una modificación de los estatutos de la comunidad y su registro, y ese proceso requiere de unanimidad. De modo que será la jurisprudencia la que tenga el peso de decidir.

Asimismo, el recargo de hasta el 20% en las cuotas que la comunidad de vecinos puede aplicar a las VFT "no puede tener carácter retroactivo", explica Del Río. Al igual que los estatutos de la finca no podrían frenar la actividad de los pisos turísticos que ya tengan licencia en vigor, ese recargo también podría aplicarse únicamente a las nuevas VFT que se constituyan, según interpreta el vicepresidente.

"El administrador de fincas lo que intenta es facilitar la convivencia en la finca, ya sean los pisos para residentes o turísticos, porque propietarios son todos", explica Del Río puntualizando que una mala situación para alguien que vive las 24 horas del día es más gravosa.

El vicepresidente pide que los ayuntamientos regulen equitativamente en el tema de las VFT, porque "el derecho de propiedad es libre", y por tanto se debe ser equitativo tanto en el derecho a vivir ahí como en el de dedicar la propiedad a cualquier fin permitido.