Los alumnos y alumnas que acaban de terminar el bachillerato están ya metidos de lleno, se supone, en la preparación de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la antigua selectividad. Los exámenes se celebrarán los próximos 11,12 y 13 de junio y a los mismos se presentarán unos 6.000 jóvenes (5.862 el año pasado). Las notas se publicarán el jueves 20 de junio y a partir de ahí se abrirá el proceso para la entrada en la Universidad: el viernes 21 de junio se iniciará la preinscripción en todos los centros andaluces, mientras que el 17 de julio se conocerá la primera lista de adjudicación.

Aunque pueda servir de guía, hay que tener en cuenta que las notas de corte en diversos estudios, especialmente Medicina, cambian de un año para otro, y en algunos casos de forma significativa.

Este año los participantes en las pruebas de acceso tendrán que madrugar. Los exámenes se adelantan media hora, a las ocho y media de la mañana, aunque todos los participantes deberán de estar en los centros que tengan asignados a las ocho de la mañana.

Si hay que madrugar más, también se tendrá más tiempo para el descanso: el recreo será a las diez de la mañana y a las doce y media, ambos con sesenta minutos de duración.

La prueba consiste de una fase de acceso, donde se evaluarán las destrezas básicas y con la que se puede alcanzar hasta un máximo de diez puntos, y otra de admisión, que tiene una carácter optativo y que permite subir la nota final. En este caso se podrá incrementar la media hasta en cuatro puntos.

El primer día de exámenes, los estudiantes que se presenten a la fase de acceso tendrán pruebas obligatorias relacionadas con la Lengua Castellana y Literatura II, Lengua extranjera y, como último, Historia de España.

En Andalucía, la tasa que hay que abonar para poder presentarse a la selectividad es de 58,70 euros, más 14,70 euros por materia específica. Sólo Castilla-La Mancha tiene una tasa inferior a la andaluza.

Los exámenes de septiembre están fijados entre el 10 y 13.

La mayor parte de los centros gaditanos, una vez concluidas las clases la semana pasada, actualizan y refrescan los conocimientos de los alumnos que van a acudir a la selectividad. Aunque apenas queda una semana, los expertos y los propios alumnos que ya han realizado esta prueba recomiendan elaborar un calendario de repaso de todas las asignaturas día a día, confiar en las posibilidades de cada uno, evitar los agobios propios y de quienes les rodea y descansar bien, si se puede, la noche anterior. Y también, un poco de suerte.

Las claves para el examen

La UCA elaboró un decálogo para estos estudiantes:

1.- #LaFuerzaResideEnTi. La fuerza reside en ti. Confía en tus posibilidades, en tu preparación para las pruebas de acceso en la universidad y en el formidable trabajo previo hecho a lo largo del bachillerato. La fuerza reside en lo preparad@ que estás.

2.- Descansa. Acude descansad@ y tranquil@ a las pruebas. Reserva el tiempo necesario para tomar fuerzas y descansar, así podrás realizar los exámenes con todas las energías.

3.- Evita los nervios. El cansancio y los nervios son los perores aliados. Estás preparad@. Puedes hacerlo. Confía en ti. No estás sólo. Un equipo extenso y especializado de personas está trabajando en todo momento para que la organización de las pruebas salga a la perfección.

4.- Con tiempo. Haz todas las tareas y cosas que debes hacer con tiempo suficiente. Procura programar bien los desplazamientos para llegar con antelación y sin premuras a cada examen. Ajusta los horarios, calcula la duración de los desplazamientos y no dejes nada para el último momento.

5.- Que no te falta de nada. Lleva todo lo necesario para la realización de los exámenes: carné de identidad, ficha de identificación, así como todo el material para hacer las pruebas: bolígrafos (más de uno, en plural) y, en caso necesario, diccionario, calculadora permitida, material de pintura, etc.

6.- La importancia justa. Las pruebas de acceso a la universidad son, sin duda, importantes, pero debemos darle la importancia justa (ni más, ni menos). Si algo sale mal (que es bastante improbable), siempre debes saber que hay más oportunidades.

7.- Sólo lo permitido. No hagas nada que no esté permitido. No te la juegues por una tontería. Cumple las normas y requisitos que regulan las pruebas de acceso a la universidad. No provoques que puedan anularte la prueba.

8.- Descansa para continuar. Desconecta y procura descansar entre prueba y prueba. No te cargues más. Libera presión para disponer de todo el ánimo y energía para hacer unas pruebas para las que estás sobradamente preparad@.

9.- Las estadísticas, de tu parte. Debes saber, además, que sobre un 95% del alumnado que se presenta a las pruebas de acceso a la universidad aprueba. Las estadísticas están de tu parte. Estás ante el último empujón para mantener y mejorar la nota.

10.- Puertas abiertas. En nada estarás celebrando los resultados. Seguro que vas a aprobar. Es el momento de disfrutarlo. Debes saber que las puertas del mundo universitario, de la Universidad de Cádiz, se abren para ti.