El gemelo del Elcano vuelve a Cádiz, su ciudad natal

El sábado pasado zarpaba desde el puerto de Valparaíso el buque escuela Esmeralda, iniciado así su LXVIII Viaje de Instrucción. La Dama Blanca, como se le conoce en Chile vivió una espectacular despedida entre pitos y sirenas de las embarcaciones que lo quisieron acompañar por la costa hasta perderse por el horizonte.

Este año, la dotación, al mando del Capitán de Navío Fernando Méndez está compuesta por 283 personas, de las cuales 94 son Guardiamarinas y 34 Marineros, además hay cuatro Oficiales de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

En este viaje el Esmeralda navegará durante seis meses, en los cuales visitará una docena de puertos entre los que se encontrará el de Cádiz, hasta donde llegará en el próximo mes de junio, además de otros pertenecientes a nueve países distintos. El primer puerto en que recalará será Balboa (Panamá), para continuar con Curazao (Curazao), Cádiz, Brest (Francia), Portsmouth (Inglaterra), Lisboa (Portugal), Salvador de Bahía, (Brasil), Mar del Plata (Argentina), luego, en Chile, recalará en Puerto Williams, Punta Arenas, Lota; y retornará a su puerto base, en Valparaíso.

El Comandante Méndez indicó que, “estamos prontos a iniciar nuestro 68 viaje de instrucción y que además, es muy especial porque son los 70 años del buque. El buque celebra siete décadas desde que se izó su pabellón por primera vez en el puerto de Cádiz…. Por otro lado, somos un instrumento muy potente en la Política Exterior del Estado, la Esmeralda ha navegado 1.390.000 millas náuticas y visitado 81 países; así es que estamos muy orgullosos de poder liderar este viaje”, según una nota remitida por la Armada chilena.

En esa misma nota, la subteniente de Carabineros, Karina Vergara señaló que, “es una oportunidad única, me siento muy orgullosa de que me hayan escogido para representar a mi Institución en este viaje de instrucción. Además, me va a permitir crear nuevas amistades y conocer un poco más del mundo, de los marinos y otras culturas”.

Se da la circunstancia de que el Esmeralda es hermano gemelo del buque escuela español Juan Sebastián de Elcano.

De hecho, la Armada española ordenó la construcción del velero a los astilleros Echevarrieta y Larrinaga para reemplazar al velero español bajo la designación de Juan de Austria.

Por varios motivos, entre los que se encuentra la explosión que sufrió Cádiz el 18 de agosto de 1947 y que afectó dramáticamente a los astilleros, la construcción del velero quedó paralizada.

Finalmente, y como pago de una deuda con Chile, este país adquirió el barco a España, ya con el nombre de Esmeralda.

Revuelta política contra el Esmeralda

Cádiz marcó también la historia de este buque escuela chileno nacido en Cádiz cuando 1977 protagonizó una gran protesta política y obrera que obligó a la dirección del astillero de la Bazán a cerrar la factoría durante tres días.

Al parecer, en aquel momento circulaba la historia de que el buque había sido utilizado durante los días posteriores al golpe de Estado de Pinochet como un centro de detención y torturas. Así partidos como el PSOE y el PCE, ademas de varios sindicatos, se negaban a que el Esmeralda atracara en la Bahía.

De esta manera, el Esmeralda se llegó a convertir en un símbolo de rechazo de España al régimen del general Pinochet. De hecho, en San Fernando se llegó a organizar una concentración frente al Ayuntamiento que finalmente tuvo que ser disuelta por la Policía.

Al parecer, según publicó en aquellos días Diario de Cádiz, la respuesta de la embajada de Chile en Madrid fue muy propia de las dictaduras de corte militar. De hecho el agregado de Prensa de aquel momento, Hernán Amaya, declaró entonces que “la campaña está orquestada por agentes de la Unión Soviética”.