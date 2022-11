El médico gaditano Enrique Calderón, premiado por la Asociación Andaluza del Dolor

No es muy amigo de los premios. Es más amigo de todo aquel que vuelque parte de su vida profesional en la lucha contra el dolor. Lo considera una batalla en la que es siempre mejor no mentir a sus pacientes e intentar poner todos los medios a su alcance para que vivan sin dolor, en la medida de lo posible, “aunque esto no es siempre fácil”.

Es el doctor Enrique Calderón Seoane, que recibía hace unos días un premio de la Asociación Andaluza del Dolor por su ponencia titulada Neuropatía inducida por quimioterapia por Bortezomib: eficacia de los parches de Capsaicina al 8%.

Este tipo de parches se utilizan, según el propio doctor Calderón, al que avalan más de 30 años como anestesiólogo y como médico de la Clínica del Dolor del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, para combatir una serie de dolores neuropáticos del sistema periférico.

Muchos de estos dolores están relacionados con los tratamientos de quimioterapia, aunque pueden estar motivados por otro tipo de razones.

Este tipo de dolores neuropáticos del sistema periférico se manifiestan con dolores en los pies o en las manos y con una cierta sensación de pérdida de sensibilidad “y sufren un dolor porque se pierde sensibilidad en las terminaciones nerviosas”, añade el galardonado.

Estos parches de Capsaicina no sólo quitan el dolor sino que también, tras aplicaciones repetidas en el tiempo, produce una mejora de la propia enfermedad.

Los parches sobre los que versó la intervención premiada del doctor gaditano Enrique Calderón se pueden aplicar varios a la vez y se suelen administrar durante un tiempo que oscila entre los 30 minutos y la hora, dependiendo del área del cuerpo afectada. En cuanto a su beneficio, los efectos pueden durar, según Calderón, una media de cuatro o cinco meses, teniendo en cuenta que se pueden repetir cada cierto tiempo.

Sobre si la Medicina está llegando a vencer al dolor, este médico afirma que “se van poniendo medios y hay que procurar que nuestros pacientes vivan sin dolor pero no siempre es fácil, podemos aminorarlo. No se pueden dar un mensaje falso a la gente diciéndole que es factible tar ciertos tipos de dolores”.