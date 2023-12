“Encuentra tu Paz Interior en Freedom Yoga, una joya dentro del Hospital San Rafael”

Lourdes Botello es la profesora de Yoga de la Sala Freedom y nos abre las puertas de este oasis de calma y bienestar ubicado dentro del Hospital San Rafael, en pleno corazón de Cádiz, con vistas privilegiadas al emblemático Teatro Falla.

Con tres años de existencia, Freedom Yoga ha tejido una comunidad sólida, una familia unida por el propósito de explorar la conexión entre el yoga y la salud.

Lourdes, con conocimientos adquiridos en sus viajes y maestros en la India, imparte una variedad de prácticas que abarcan desde el ashtanga yoga estilo Mysore hasta terapias adaptadas para aquellos con movilidad reducida o altos niveles de estrés.

En esta entrevista y en la Sala Freedom, Lourdes nos enseña es que el yoga no es solo una serie de posturas; es una travesía hacia la calma mental, el autoconocimiento y la conexión con nuestro ser interior, una guía para los que buscan paz y equilibrio.

¿Qué hace que esta sala sea única? La respuesta está en la peculiaridad de su ubicación y la magia que se crea dentro de ésta.

La sala no se limita a ofrecer clases matutinas y vespertinas, sino que los fines de semana se transforman en un espacio vibrante con talleres que van más allá del yoga convencional. Desde sesiones de terapia Gestalt hasta exploraciones profundas del autoconocimiento en grupo, Freedom Yoga se erige como un lugar donde la salud mental y física se encuentran.

¿Yoga dentro de un hospital? La idea puede parecer inusual, pero Lourdes nos revela cómo médicos sugieren a sus pacientes que exploren el yoga como complemento para sus dolencias. La conexión entre yoga y salud es un hecho que la sala abraza con entusiasmo, respaldada incluso por la presidencia del hospital.

–¿Qué es Freedom Yoga?

–Freedom Yoga es la sala de yoga situada dentro del Hospital San Rafael, aquí cerquita del Falla, donde las vistas son maravillosas.

Recientemente hemos cumplido tres años y ya tenemos muchos alumnos, somos una gran familia.El Hospital San Rafael del Grupo Hospitales Pascual nos dio la maravillosa oportunidad de abrir esta sala con la idea de atender también con esta herramienta tan interesante a personas que por salud lo necesitan, ya que yoga y salud están íntimamente relacionados.

Damos clases por la mañana y por la tarde, tenemos distintos horarios y también tenemos distintas líneas.Aquí ofrecemos diferentes prácticas y tipos de yoga, basados en todo mi conocimiento aprendido gracias a mis maravillosos maestros y distintos viajes a conocer otras salas y las tradiciones de la India, fui adquiriendo todos los conocimientos y bases para poder impartirlo aquí a los gaditanos.

Hace ya varios años que me dedico a dar clases, damos clases de distintos niveles y atendemos a casi todo tipo de personas.

Yoga “La idea es atender con esta herramienta tan interesante a personas que por salud lo necesitan”

Las clases de ashtanga yoga estilo Mysore es como si fuesen una clase particular dentro de una sala compartida básicamente. Cada alumno practica a su ritmo y se adaptan las posturas a esa persona. También tenemos el yoga-terapia para personas con movilidad reducida o altos niveles de estrés.

Tenemos un Hatha yoga suave por las mañanas también pensado para madres y padres que dejan a los hijos en el cole, tener ese espacio, ese momento antes de un gran desayuno, algo así, como mimarte un poco. También tenemos Vinyasa Flow, una práctica dinámica, más creativa, más divertida, quizás, más interesante en ese sentido de diversión.

Los fines de semana lo dedicamos a talleres. Tenemos talleres muy interesantes sobre terapia Gestalt, donde sigue el trabajo de autoconocimiento en grupo, es algo que también es muy novedoso. Hacemos trabajo en equipo donde el resto de las personas nos hacen de espejo, y eso sana y ayuda. Trabajar en grupo tiene mucho poder, es muy vivencial.

Freedom Yoga tiene abiertas a los pacientes, trabajadores del hospital y la comunidad en general.

–¿Cuáles son los beneficios de contar con una sala de yoga dentro de un Hospital?

–Muchas veces son los mismos médicos lo que dicen a los pacientes que quizá les vendría bien el yoga para las dolencias que tienen, para ganar movilidad y también para temas de salud mental. Muchas personas vienen preguntando por la práctica de yoga, porque se lo ha dicho el médico. Todos sabemos que yoga y salud está íntimamente relacionados por muchísimas razones, pero quizá no todo el mundo ahonda en el por qué.

Desde la presidencia del hospital sí que conocen la práctica, hemos practicado juntos, han sido alumnos míos y entendían los beneficios que esta práctica puede conllevar a nivel físico y mental y les pareció una buena opción para que también formase parte del hospital San Rafael.

Salud “Son muchos los beneficios que esta práctica puede conllevar a nivel físico y mental”

En el centro hay muchas personas que son pacientes del hospital, y de hecho, incluso a veces, hemos hecho trabajos de ida y vuelta de algún alumno que ha preguntado por algún médico, o algún médico que ha planteado clases de yoga, e incluso, con permiso del alumno, hemos tratado ciertos casos especiales a nivel postural y a nivel de salud.

Pero no solo vienen pacientes, este centro tiene las puertas abiertas a todo aquel que quiera venir. puede venir quien quiera venir. A mí me encanta que los trabajadores del hospital también vengan, no solo los pacientes. Me encantaría que viniesen más. Sé que los horarios son complicados, pero me gustaría que tuvieran ese servicio, que en un principio también se creó para eso, para que los trabajadores del hospital tengan su remanso de paz, esta esquinita para ellos también.

Y además de pacientes y trabajadores, también vienen muchos externos que se enteran de que se está ofreciendo el servicio dentro del Hospital San Rafael y deciden apuntarse.

–¿Qué nos dirías de la relación entre el yoga y el grupo Hospitales Pascual?

–Desde Hospitales Pascual pusieron mucha ilusión en la apertura de esta sala para poder atender con ella a más personas y poder dar un enfoque más saludable aún al Hospital.

Supieron entender que el yoga es un sistema holístico de salud que ayuda a las personas a nivel psicológico y a nivel físico, saben que es una herramienta que funciona desde hace miles de años.

Y, aunque el Yoga sea una herramienta antigua, querer incorporar el yoga en los Hospitales ha sido una visión muy moderna por parte de la empresa, los que desde el principio pusieron mucha ilusión en el proyecto y pusieron grandes ayudas para que se hiciese realidad.

Yo estoy muy agradecida y creo que esa es la razón principal, es que tiene mucha relación con la salud, mucha atención también porque si me he dado cuenta de algo es que tratan a las personas como si fuésemos una gran familia y yo intento desarrollar eso un poco más a través del yoga y creo que así está siendo también en la sala, que a su vez forma parte de todo el hospital.

–¿Qué es el yoga?

–El yoga no es simplemente una actividad física y mental; es una filosofía de vida. Nos basamos en un antiguo sutra en sánscrito, que dice: “Yoga citta vritti nirodha”, traducido como “el yoga es el cese de las fluctuaciones mentales”. En esencia, el yoga busca un estado de calma mental.

–¿Cómo logra el yoga este cese de fluctuaciones mentales?

–Buscamos este estado a través de la conciencia física y respiratoria, la atención plena y el esfuerzo disciplinado. En un mundo donde vivimos ajetreados y al ritmo impuesto por la sociedad, el yoga nos ofrece la oportunidad de detenernos, reconocernos, replantearnos y ahondar en nuestro ser interior. Es un proceso de mimarse a uno mismo, de conocimiento profundo para alcanzar, o al menos acercarnos, a un estado de calma mental.

Para todos “En Freedom Yoga adaptamos la práctica a cada individuo, ya que llegan con diferentes inquietudes”

–¿Cómo ayuda el yoga a encontrar esa calma interior en medio del ajetreo cotidiano?

–Muchas veces buscamos la felicidad fuera de nosotros, en posesiones materiales o relaciones, sin conocernos verdaderamente. Las técnicas del yoga nos guían a volver a casa, a estar con nosotros mismos y, a partir de ahí, conectar con los demás. Conocer nuestras limitaciones y sombras nos permite perdonarnos, aguantarnos y mimarnos, creando así la base para extender ese amor hacia los demás. Es un camino profundo que comienza con el reconocimiento y cuidado de nuestro cuerpo físico, enfrentando pequeños retos que generan autoconfianza y seguridad, al mismo tiempo que disipan los miedos comunes.

–¿Cómo adapta Freedom Yoga la práctica a las diferentes necesidades de los alumnos?

–En Freedom Yoga, nos enorgullece adaptar la práctica a cada individuo. Los alumnos llegan con diversas inquietudes: desde dolencias físicas y lesiones hasta preocupaciones de salud mental o una búsqueda espiritual. A través del compromiso del alumno, ofrecemos un espacio donde todos pueden encontrar respuestas a sus inquietudes. En una misma clase, personas con diferentes intereses terminan satisfechas, descubriendo que el yoga va más allá de aliviar dolores de espalda para convertirse en una profunda exploración de sí mismos.

–Si una persona lee esta entrevista y le gustará apuntarse ¿hace falta algún tipo de experiencia o tener un tipo de condición física o edad concreta para apuntarse?

–A Freedom Yoga puede venir todo el mundo. Como entendemos que cada persona tiene diferentes condiciones, para aquellos que tienen algún tipo de dolencia o condición física tenemos un yoga al que llamamos yoga terapia o yoga terapéutico, que es un Hatha yoga suave que busca un poco de ganar movilidad y está destinado a personas con movilidad reducida y/o con altos niveles de estrés. Por otro lado, para personas muy mayores quizás, que a lo mejor no se pueden sentar en el suelo, utilizamos la silla. Nos adaptamos a todas las personas y todas sus particularidades.

Las limitaciones normalmente están en la mente. Los “yo no puedo” son pensamientos limitantes y justo lo descubres haciendo eso que creías que no podías. El trabajo en la esterilla es como si fuese un laboratorio en el que aprendes muchísimo sobre ti mismo.

–¿Qué hay que hacer para apuntarse a la sala Freedom Yoga del Hospital San Rafael?

–Puedes enviarnos un email a freedomyogacadiz@gmail.com contándonos un poco cuáles son tus objetivos y tus intereses. Tenemos matrícula, hay un pago mensual, puedes elegir entre distintos bonos, un día por semana, dos días, tres, cuatro, todos los días, el bono ilimitado, y de ese bono ilimitado, pues, damos parte del dinero a un refugio de animales también, porque es un poco la base del yoga, es intentar dar amor o compartir, y bueno, con ese bono pues tienes clases ilimitadas.

Además, está nuestra página web www.freedomyogacadiz.com donde tenéis los horarios, precios, tipos de bonos, los profesores, perfiles de profesorado y un formulario de contacto. Y además, puedes tener información y escribirnos a través del Instagram @freedomyogacadiz.