El Ayuntamiento se está planteando ya una moratoria en la fecha de inicio del pago obligado para aparcar en las nuevas zonas de estacionamiento regulado de Cádiz, dado el "desbordamiento" con el que se ha encontrado Emasa a la hora de extender todas la oleada de solicitudes de tarjetas para residentes que se les ha venido encima en el último mes.

Aún está por confirmar este extremo de manera oficial por parte de Emasa, pero todo parece indicar que el pago no será de obligado cumplimiento a partir de este jueves como estaba inicialmente planteado, dado que este jueves se cumplía un mes exacto desde la publicación de la nueva normativa sobre el estacionamiento regulado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Lo del "desbordamiento" que está viviendo a día de hoy Emasa con todo este tema se lo cuenta a Diario de Cádiz una lectora, Ana, que prefiere no dar su apellido, que comenta su caso al respecto. Ana, según ella indica enviando pantallazos de sus solicitudes como prueba, solicitó la tarjeta de residente para poderla usar hace un mes, para así poder evitar el pago por horas en la nueva zona naranja instaurada por el Ayuntamiento en el entorno de su domicilio.

Tras muchas llamadas y el trasiego de varios mensajes via email, desde la misma Emasa le han confirmado a Ana que están "desbordados" con el tema de las tarjetas para residentes ante la oleada de solicitudes, de manera que "me dicen que no garantizan que pueda tener la tarjeta de residente lista para este jueves, 23 de octubre", de manera que "me veré obligada, tanto yo como mi marido que también la ha solicitado, unos cuantos días hasta que me llegue la tarjeta" que dice haberla solicitado hace un mes.

Ante tal situación, según fuentes solventes, el Ayuntamiento se plantea anunciar en las próximas horas, ante tal "desbordamiento" en Emasa, una moratoria, de manera que no será obligado pagar aún en las nuevas zonas naranja a partir del jueves que viene.