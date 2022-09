Eliminar grasa: tres tallas menos con liposucción

¿Te imaginas dejar atrás tres tallas menos? Seguro que sería el sueño de muchos y muchas. Sabemos que perder peso y eliminar grasa no es algo sencillo, pero tampoco imposible, porque siempre existen técnicas perfectas que te darán toda una sorpresa cuando veas los resultados.

Es cierto que antes de dar el paso siempre debes ponerte en manos expertas. Porque solo así sabrás que estás haciendo lo correcto. De ahí que tenemos que mencionar a Dorsia porque cuenta con las mejores técnicas, las menos invasivas y un equipo de profesionales que tienen una larga trayectoria y más de 75.000 procedimientos de éxito a su espalda. Por lo que estudiarán tu caso a fondo para darle la mejor solución. ¿Quieres saber más?

Qué es la liposucción

Podemos decir que la liposucción es una intervención quirúrgica que tiene como finalidad eliminar la grasa acumulada en diferentes partes del cuerpo, según las necesidades del paciente. Por lo que podemos decir que el resultado final será un cuerpo remodelado. Pero para ser un poco más concisos, siempre hay mejoras a la hora de definir la liposucción. Todas ellas vienen de la mano de Dorsia, porque es la única clínica que ha desarrollado un tratamiento que combina la liposucción poco invasiva con dieta y también aparatología específica. Llevan más de 8 años trabajando en ello y desde luego, hay que decir que se trata de algo innovador en España. ¿Por qué? Porque gracias a esa combinación de ventajas, se conseguirá reducir volumen pero también, mejorar la firmeza de la piel.

¿A quién va dirigida?

Ahora ya sabemos de qué se trata la liposucción en general y también en particular, gracias a la opción que las clínicas de cirugía estética ponen a nuestra disposición. Pero, ¿puedo hacerme una liposucción? Hay que decir que no hace falta tener un peso por encima de la media, sino que con un peso dentro de los parámetros según tu medida puede ser aceptable. Pero sí que está dirigida a todas aquellas personas que tienen muchos cúmulos de grasa en zonas concretas de su cuerpo. Algo que sabemos que no se va a ir por muchos trucos que llevemos a cabo. Por eso, necesitamos recurrir a tratamientos como el que mencionamos que nos dejará una piel más elástica y también firme, dejando atrás esas acumulaciones de grasa que tanto molestan.

¿Qué pasos hay que seguir para la liposucción?

En primer lugar, debes ponerte en manos expertas. Porque solo así conseguirás los resultados que tanto ansías. Tienes que dejarte llevar por la excelencia médica del equipo profesional que encontrarás en las clínicas Dorsia. Porque además de hacer numerosos tratamientos cada año, también cuentan con más de 25.000 reviews que son positivas y como no, más del 91% de los pacientes los recomiendan. Así que, los datos hablan por sí solos. A partir de aquí los pasos que te indicarán son los siguientes:

Dos semanas antes de la liposucción

Porque no solo es el mismo día de la operación, sino que la preparación correcta comienza un par de semanas antes. Será el momento de iniciar una dieta específica ‘Strech Diet’. Esta busca que se pierda la máxima grasa y tejido adiposo posible. La ventaja es que el paciente pierde entre 2 y 4 kilos, al mismo tiempo que los expertos cirujanos podrán retirar más volumen de grasa en el quirófano. No te preocupes, porque esas dos semanas no vas a pasar hambre, es una dieta sí, pero que se lleva fácilmente.

El día de la liposucción

Una vez en quirófano se realizan unas incisiones que serán mínimas. Ya que a través de ellas se aspira la grasa mediante unas cánulas. Tampoco debes preocuparte de este momento porque gracias a la anestesia no te vas a enterar de nada y las cicatrices serán imperceptibles.

48 horas después

Llega la nueva vida para ti. Porque después del proceso comenzarás con las sesiones de tratamientos reafirmantes así como anticelulíticos, etc. Para que tu piel se vea más firme en poco tiempo. A partir del tercer día de la operación, podrás comenzar a retomar tus hábitos.

Pierde 3 tallas menos con la nueva técnica Vaser & Microaire

Si pensabas que las clínicas Dorsia se iban a quedar solo con un tratamiento de liposucción tradicional, estabas muy equivocado. Ahora entendemos por qué se trata de la clínica número uno en operaciones y tratamientos estéticos de nuestro país. Ya que siempre da la bienvenida a grandes innovaciones. La lipo de alta definición consigue hacer que la grasa se vuelva líquida, para retirarla de una manera más sencilla. Esto evita que los nervios ni los vasos sanguíneos se vean afectados, por lo que se reducen los dolores post-operatorios. Dentro de dicha técnica también hay varias opciones que se van a personalizar según las necesidades del paciente y de las recomendaciones del equipo médico.

Con esta nueva técnica, tu cuerpo se verá más atlético, definido o marcado. Por lo que podemos decir que gracias a Vaser y Microaire, el resultado es espectacular, esculpiendo zonas más pequeñas del cuerpo, que a veces son un tanto más complicadas a la hora de ser tratadas. Sin olvidarnos que también la grasa extraída se puede reutilizar porque las células no se llegan a romper a la hora de ser succionadas.

¿Cómo sé si es para mi? Pues muy sencillo, no queremos repetir que debes ponerte en manos expertas, porque ya lo sabes bien. Pero además de ello, sí será para ti si ves que ni con dieta ni tampoco con ejercicio consigues los resultados que estabas esperando. Además, no necesitas tener sobrepeso, simplemente mejorar tu cuerpo y tu salud. ¡Piénsalo bien porque en un solo procedimiento se pueden esculpir diferentes zonas del cuerpo como pueden ser los abdominales o caderas, así como la papada o la zona que tú quieras dejar atrás. Las clínicas de cirugía estética como Dorsia siempre dan un paso hacia delante, con nuevas innovaciones, técnicas y procedimientos que cuidan al paciente y que consiguen que sus sueños se hagan realidad.