Duras críticas de la oposición a la eliminación del alumbrado en el Carnaval de Cádiz

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz se han mostrado muy críticos con la decisión del equipo de Gobierno municipal de que no haya alumbrado extraordinario en Carnaval, algo que se incluyó en el pliego de condiciones para todas las fiestas de la ciudad. El pliego fue aprobado por la Junta de Gobierno Local y adjudicado a la empresa Iluminación Morales en una mesa de contratación con la presencia de solo un concejal de la Corporación, en este caso la edil Ana Fernández, del equipo de Gobierno de Adelante Cádiz.

Sin embargo, desde la oposición tampoco se percartaron de que para este Carnaval lo único que se planteaba era una iluminación extraordinaria delante de la fachada del Gran Teatro Falla, que está funcionando desde que se inició el concurso de agrupaciones, y un arco en la plaza de San Juan de Dios.Tanto el PP, PSOE, Cs y el no adscrito coinciden en que la decisión de la eliminación no es acertada y que las excusas no son suficientes.

Juancho Ortiz. Partido Popular

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha calificado este martes de “esperpento para Cádiz la falta del más mínimo alumbrado o exorno para el Carnaval, que es la fiesta más importante de esta ciudad. Lo de Kichi y Adelante Cádiz con el alumbrado extraordinario es de muy poca vergüenza, y es una muestra de la falta de respeto total que tienen por los aficionados, por los comerciantes y por todos los gaditanos, que al parecer no tienen el derecho de tener un Carnaval con exornos, luces y con todos los detalles que cualquier ciudad y cualquier pueblo tiene en su fiesta grande”.

Juancho Ortiz ha lamentado que Kichi y Adelante Cádiz, “tras encargarse durante ocho años de hacer el ridículo con la Navidad, y esforzarse todo lo que ha podido en colocarnos a la cola de la Bahía y la provincia en estas fiestas, ahora tendrán un plan para hacer lo mismo con el Carnaval. ¿En qué cabeza cabe que Cádiz no tenga alumbrado extraordinario durante el Carnaval? ¿En qué están pensando? Es todo un disparate, una falta de respeto absoluta por los gaditanos y por esta fiesta”.

El edil del GMPP también llamó la atención en las excusas dadas por Adelante Cádiz; “tener que leer a un responsable municipal que no se pone alumbrado extraordinario porque las luces no son un elemento vertebrador del Carnaval es el colmo de la desconsideración que tienen para los gaditanos. Es decirnos en la cara que pasan de todo y que encima se van a reír de nosotros. Que no vertebre tanto y que hagan lo que tienen que hacer que es organizar el Carnaval como se merece la ciudad y esta fiesta”.

Juancho Ortiz concluyó preguntándose cómo es posible pagar 125 mil euros más al año, anunciar en septiembre a bombo y platillo que iba a haber una mejora de los alumbrados extraordinarios de todas las fiestas y no poner nada en Carnaval: “pongan las excusas que pongan lo cierto es que pagamos más por peor servicio, y eso seguro que no lo va explicar Kichi ni su partido político en un hilo. La conclusión al final es la mima: hay menos luces que antes y nos cuesta más dinero. En resumen, pocas luces para lo que se paga”.

PSOE

Desde el PSOE, en una respuesta por escrito a este periódico se asegura que "entendemos como muy vagas las razones esgrimidas por el equipo de gobierno para eliminar casi por completo la iluminación de Carnaval. Existen fórmulas para conjugar el ahorro energético con dar luz a nuestras calles en días de especial relevancia, como es el caso del Carnaval. Y con esta necesidad de iluminación no solo nos referimos a los sitios más señalados, sino también a trasladarla a extramuros, para hacer partícipes a los barrios de una fiesta que es de toda la ciudad y que todos los gaditanos viven con la misma ilusión".

En este sentido, desde el Grupo Municipal Socialista se argumenta que "la iluminación es un desembolso económico que el Ayuntamiento puede asumir e, insisto, sobre todo si se aplican medidas y recursos que faciliten el bajo consumo. La iluminación en Carnaval no debe concebirse únicamente con el fin comercial en sí mismo, sino como una forma de dar lustre a unos días de especial importancia para la ciudad".

Lucrecia Valverde. Ciudadanos

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, cree que la decisión de eliminar el alumbrado extraordinario de Carnaval por parte del equipo de gobierno en el pliego "no fue una decisión acertada".

En primer lugar, "porque esta medida lo que supone es restarle ambientación a las calles en los días de fiesta. Por otro lado, porque durante la celebración de eventos multitudinarios y en lo que existe exceso de alcohol, este alumbrado extraordinario compensaba con la tradicional falta de iluminación de las calles y plazas gaditanas y por lo tanto debería trabajarse zona por zona, una iluminación extraordinaria, ya no tanto como exorno, sino como medida de seguridad".

Además de esto, históricamente, recuerda que "la ciudad ha gozado de exornos y una iluminación que le han dado vida y anunciaban a los gaditanos y a los visitantes que en Cádiz se estaba celebrando su mayor fiesta, pero actualmente nos encontramos con que parece que en la ciudad no está pasando nada. A esto hay que sumar que este año era el de la vuelta del Carnaval a su fecha tradicional de febrero, por lo que, tras el fracaso de la pasada primavera, era el momento de poner todos los recursos para darle a Cádiz la fiesta que se merece en todos los aspectos".

Domingo Villero. Concejal no adscrito

Por último, el concejal no adscrito, Domingo Villero, también se ha mostrado muy crítico con la decisión municipal: "Parece mentira que en nuestra fiesta grande no tengamos ni el más mínimo problema en decir que no se pone alumbrado ornamental y encima se diga que la razón obedece a ahorrar energía. Es algo totalmente inaudito. Todo ello denota la falta total de implicación de este equipo de gobierno con lo nuestro".

El edil recuerda que "esta situación no se ha dado ni en los peores tiempos, es algo totalmente absurdo e irracional. Sería un motivo claro para pedir la dimisión de quien es responsable de ello. Está claro que la planificación también es nefasta en este punto". Villero ahonda en este tema y recalca que "es algo así como si acordásemos no pagar los sueldos de políticos por motivos de ahorro de costes. Quizás esto lo entienda mejor la ciudadanía que dejar a Cádiz sin alumbrado ornamental en Carnaval".