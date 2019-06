Diario de Cádiz te invita al Festival No Sin Música

El Festival No Sin Música es uno de los principales acontecimientos culturales y de ocio que se celebra en Cádiz durante el verano. Por ello, Diario de Cádiz te invita a disfrutar de buena música al sortear 20 abonos dobles entre sus lectores para asistir a este evento que se celebrará del 15 al 17 de agosto en el Muelle de Cádiz.

Los agraciados podrán asistir a un evento musical en el que actuarán figuras y grupos como Vetusta Morla, Marea, Rozalén, Fuel Fandango, Zahara, Second, Niños Mutantes, Depedro, Elyella, Los Zigarros, Aurora & The Betrayers, Diavlo, Nixon, All la Glory, Vuelo 505 o Bocanada, entre otros.