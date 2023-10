Día del cáncer de mama en Cádiz: "Cuando te diagnostican no hay consuelo que valga"

La diferencia entre tenerlo y no tenerlo. La importancia de saber perfectamente de qué se habla. La pertenencia o no a una suerte de club, maldito club, donde sólo sus miembros conocen las claves y la realidad. Cuando te adentras en el mundo del cáncer, del cáncer de mama en este caso, comprendes rápidamente que sólo ellas, las pacientes, dominan qué es lo que está ocurriendo y cómo se puede afrontar, o convivir, con la enfermedad y el tratamiento desde el mismo momento del diagnóstico.

“Cuando te diagnostican no hay consuelo que valga, se te vendrá el mundo a los pies, no habrá quien lo levante o te anime”, avisa Débora, que sin tapujos añade que después de este primer varapalo “vendrá un tratamiento en el que llegarás a pensar que no puedes con él”.

De hecho, desde la asociación se considera importante “que cada uno respete cómo se siente, que se sepa que se van a pasar días muy malos y muy oscuros, y eso hay que normalizarlo”. “Lo normal es que ante un diagnóstico así, uno se encuentre mal”. Y que llore. Y mucho. Cómo no hacerlo ante el temor de lo que uno tiene y lo que está por venir. “Tenemos muchos pacientes que no se permiten estar mal y que incluso se sienten mal por ello”, dice Ana. Como Mari Carmen, que le decía a sus hijos que todo iba fenomenal y cuando salían de casa “me acostaba y me tapaba hasta la cabeza porque no podía con mi cuerpo”, para no preocuparlos.

El cáncer de mama “es una carrera de fondo”, dice Débora. “Una montaña rusa”, añade Ana. Y en estos días previos al 19 de octubre, día mundial del Cáncer de Mama, ellas lanzan una serie de consejos o recomendaciones. Ellas que saben de qué hablan. “No voy a hacer ninguna recomendación, sino un apoyo moral: por muy duro que parezca, ella es más fuerte y lo va a conseguir”, dice Débora. Mari Carmen se une a sus palabras, convencida de que “con amor y con cariño todo se puede”.

Desde la asociación lanzan también dos recomendaciones ante casos futuros y de cara a este 19-O. La primera, acudir al médico en cuanto perciban que algo no va bien en sus senos, “porque he oído de muchos pacientes que por miedo o algo no actúan” y el tiempo, como otras tantas veces, es fundamental en estos tratamientos. Y la segunda, que acudan a la Asociación Española Contra el Cáncer “aunque crean que no lo necesitan”. “Podemos estar para lo que sea, y a lo mejor en ese momento creen que no les hacemos falta pero luego sí”, añade Ana, que recuerda que todos los servicios que presta Aecc son gratuitos para aquellos pacientes diagnosticados.