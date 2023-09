“Una de nuestras metas es que para 2030 no haya ningún joven que fume”

El Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer designó en junio a Laura Bahamonde García presidenta de la asociación en la provincia de Cádiz. Es consultora y formadora en Innovación social, Diplomada en Trabajo Social, Máster en creación de empresas y nuevos negocios y teleformación. Actualmente es gerente de la empresa La Maga Trabajo Social. Ocupa el puesto de vicepresidenta de la Confederación de empresarios de Cádiz y consejera del Consejo Social de la UCA. Con motivo del Día Mundial de la Investigación del Cáncer, que se celebra este domingo, Bahamonde analiza el presente y el futuro de la lucha contra esta enfermedad.

–Recién aterrizada, como quien dice, en la presidencia, ¿qué retos se plantea dirigiendo la AECC en Cádiz?

–El primero es darle visibilidad a la asociación. Aunque seamos un colectivo reconocido y con buena reputación creo que se desconocen todos los servicios gratuitos que ofrecemos. Hay una frase que me gusta que dice que “ser socio es una opción pero no una obligación”. Y cuando te llega el cáncer plantearte ser socio no está dentro de tus prioridades. Te importa que te den un servicio. Y cómo acceder a la AECC y a sus servicios es de lo que tenemos que informar a los pacientes.

–¿La lucha contra el cáncer es una guerra en la que cada vez se ganan más batallas?

–Le voy a dar un dato súper esperanzador. Ahora mismo estamos en un 50 por ciento de supervivencia en cualquier tipo de cáncer. En 2030, gracias a la investigación y a la inversión realizada -la AEEC invierte más de 140 millones de euros-, pretendemos conseguir más de un 70 por ciento de supervivencia.

–Pero, nunca es suficiente.

–Ante una enfermedad como esta, nada es suficiente. Pero hay que tener la esperanza de seguir avanzando.

–En el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer qué se puede decir desde la AECC en cuanto a lo conseguido y a lo que queda por conseguir.

–Queda mucho por conseguir, porque queremos alcanzar la plena supervivencia. Pero si no investigamos no lo vamos a conseguir. Con la investigación nos aseguramos ese aumento de supervivencia. Hay que tener en cuenta la cantidad de cánceres que hay. No es lo mismo un cáncer de colon que uno de mama. La detección precoz es imprescindible.

–La investigación requiere de recursos económicos. ¿A qué nivel está España en inversión en comparación con otros países europeos?

–Estamos en la cola de Europa, sí. Sobre todo por los sueldos que se pagan a los investigadores. Una investigación no dura un año o dos, eso tiene un trabajo de más años. Y si queremos pagar unos sueldos dignos a esas personas que han estudiado para investigar, deben tener dedicación plena.

–A nivel provincial, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la AEEC?

–Tenemos objetivos comunes para toda España. Los tres pilares son la prevención, la detección precoz y la investigación. Los trabajadores y los pacientes me recuerdan siempre la palabra equidad. Una persona que tiene cáncer tiene que recibir las mismas garantías de éxito en Madrid, en Valencia o en Cádiz. El territorio no puede ser una merma para tratamientos o investigación.

–Eso debe ser complicado, porque en cada comunidad autónoma, en cuestión de sanidad, se trabaja de una manera diferente.

–No se trabaja igual, pero la AEEC sí lo hace igual en todas partes. Y debemos ser el complemento perfecto a la forma de cada comunidad de llevar la sanidad, a lo que no pueda llegar la seguridad social. Y por eso debemos ser fuertes en cada localidad en la que estemos.

–¿Cómo ha evolucionado la tasa de mortalidad en los últimos años?

–Mucho, aunque estamos consiguiendo, como decía antes, que se incremente la supervivencia.

–¿Y la esperanza de vida?

–Ha crecido en todos los tipos de cáncer. Como ejemplo, el de pulmón tenía una esperanza de vida desde el diagnóstico de menos de seis o siete años y se ha aumentado al doble. Y aquí quiero recalcar que el porcentaje de cáncer de pulmón va directamente relacionado con el tabaco. En las campañas antitabaco debemos ser muy duros. Y, por supuesto, la nueva moda de los vaper, que conllevan tóxicos. Otra de los metas de la AECC es que para 2030 no haya ningún joven que fume. Si ahora empezamos a educar a los niños y niñas de 10 o 12 años haciéndoles ver el daño que hace el tabaco, a ver si conseguimos bajar la tasa de fumadores o que casi desaparezca.

–¿Están los hospitales de la provincia bien dotados para los retos que plantea la enfermedad?

–La asistencia pública en España es magnífica. Y en Andalucía, cada vez mejor. Pero nunca es suficiente y hay que aumentar los recursos. No podemos conseguir que todas las especialidades estén en Cádiz, pero sí a lo mejor en Sevilla. Y gracias a la AECC conseguimos dotar a esas familias que no pueden permitirse viajar para ser atendidas. Gracias a nuestros trabajadores sociales.

–En 2022, en la provincia de Cádiz se detectaron 7.045 nuevos casos de cáncer. Las previsiones de la AECC indican que habrá un ascenso imparable, llegando a los 9.540 nuevos pacientes gaditanos en 2040. El futuro no es muy halagüeño.

–Hay un dato demoledor y es que una de cada dos personas vamos a tener un diagnóstico de cáncer. Yo soy una persona muy optimista. Estamos consiguiendo saber por qué se enferma. Y no es que aumente el cáncer, no. Es que conseguimos saber y detectar que enfermas porque tienes cáncer. Y lo importante es prevenir, llevar unos hábitos saludables, la detección precoz e investigar para que el tratamiento sea el mejor posible.

–¿De qué recursos dispone la AECC en Cádiz para sus propósitos?

–Ofertamos servicios gratuitos. Fisioterapia, que ahora mismo la seguridad social no puede ofrecerte todas las sesiones que hacen falta para recuperarse. También tenemos trabajadores sociales, servicios jurídicos para personas que deben dejar de trabajar y no pueden perder su autonomía, y servicio de psicología. ¿Puedo hacer un llamamiento?

–Claro.

–Necesitamos socios y necesitamos voluntarios. Los voluntarios son los que mejor van a informar sobre la enfermedad. Y cuando tengamos un evento como la carrera contra el cáncer que será el próximo 29 de octubre, estén entregando parte de su tiempo en favor de los demás. Eso enriquece como persona.