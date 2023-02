Detenido en Cádiz tras liarse a golpes con varias personas en la calle Sagasta

Agentes de la Policía Local detuvieron el Sábado de Carnaval a un hombre en la calle Sagasta. Al parecer, y según informan fuentes municipales, en la zona había una aglomeración de personas escuchando la actuación de un romancero. En un momento dado, el detenido intentó pasar y al no poder, se lió a golpes con varias personas. Fruto de la agresión, una de ellas cayó al suelo provocándole una herida en la cabeza.

En esa misma línea se expresaba en su muro de Facebook el director de cine José Manuel Serrano Cueto, que al parecer fue testigo del altercado.

La trifulca fue tal que obligó a intervenir a una decena de policías locales, dos ambulancias y efectivos de Protección Civil.

Agenda del segundo domingo de Carnaval

Cádiz despide este domingo su Carnaval oficial con la tradicional quema de la Bruja Piti. Sin embargo, la fiesta se prolongará unos días más en la calle, especialmente auspiciado por el puente y el Día de Andalucía.

13:00 Espectáculo infantil

Siguen las actividades para los más pequeños en la plaza de San Antonio. En esta ocasión habrá música infantil con el tour de babyradio, con Mon el dragón, el conejito, Lupito y Pocoyó y la Abeja Maya.

13:00 Carrusel de coros

El domingo se celebra el tradicional carrusel de coros en la plaza de Abastos y en la plaza de San Antonio

13:00 Frito y premios de la Estrella

La peña la Estrella organiza en la Plaza de Candelaria una degustación de diferentes especialidades del típico pescaito frito, además de servirse también cerveza y manzanilla. En el acto se procederá a la entrega de los premios y trofeos concedidos en los Festivales celebrados durante el Carnaval a chirigotas, comparsas, coros y el mejor estribillo.

13:00 XXXIX Gran Berza Carnavalesca

La Asociación AVV Murallas San Carlos organiza en La Negrita, (Plaza de España) la degustación gratuita de berza y cerveza. Actúan ‘La diosa del mar’, ‘Las del Disney Plus Ultra’, ‘Con un pito y un plumero me voy al extranjero’, ‘El roce hace el cariño’, ‘Ay que te como’, ‘Dios mío qué tarde!!!’, la antología Los cleriguillos, ‘Los que se van contigo a la cama’, ‘Los telarañas’, ‘Los revoleaos’, ‘Los emigrantes’, la antología ‘La herencia del bisabuelo’, y ‘La oh Diosa del Carnaval’.

13:00 Pinchada popular

Degustación gratuita de pinchitos y manzanillaPlaza del Mentidero, donde se entregarán los premios del Concurso de Presentaciones.

20:15 Concierto y la quema de la Bruja Piti

El espectáculo de clausura del Carnaval de Cádiz empieza con el ‘Viaje musical por el mundo’ de Leo Power Band, grupo de flamenco-fusión, seguido del espectáculo de DJ Lollypop, que será el momento en que las llamas consumen la figura de la Bruja Piti. No hay fuegos.

23:00 Música en las carpas

Música en las carpas de Renfe, Baluarte de Candelaria y Castillo Santa Catalina.