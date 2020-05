Desescalada Cádiz: Ciudadanos recoge las propuestas del turismo idiomático

El grupo municipal de Ciudadanos ha mantenido este martes una reunión con representantes del sector del turismo idiomático de la ciudad para mostrarle su apoyo y recoger sus propuestas con el objetivo de que la ciudad de Cádiz cuente con un plan específico que tenga en cuenta a este sector turístico que ya cuenta en la ciudad con empresas especializadas que atraen a un turismo desestacionalizado, pero que habría que fomentar por su enorme potencialidad.

En este sentido, la concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha destacado que este tipo de turismo “incide económica y culturalmente en muchos otros sectores de la ciudad, por lo que es imprescindible que reciba el apoyo total de las administraciones y su correspondiente promoción”. Un trabajo que, según han trasladado estos profesionales en la reunión, “el Ayuntamiento aún no ha desarrollado, por lo que, ante la situación que vivimos por las consecuencias provocadas por el coronavirus, el Consistorio ya va tarde en vender la ciudad como un destino magnífico para aprender español, más si cabe por la necesidad de revitalizar uno de los sectores más castigados por la pandemia”. La edil de Ciudadanos ha recabado los problemas que sufre este sector tanto a causa de las medidas de confinamiento y la falta de turismo internacional, como las que ya venía arrastrando anteriormente. Así, Fidalgo ha resaltado que “este tipo de turismo está siendo olvidado por parte del Ayuntamiento de Cádiz, ya que no trabaja en su promoción ni ha mostrado su interés en fomentarlo”. Por ello, la concejal ha afirmado que “es imprescindible que desde el Consistorio se activen campañas que potencien la imagen de la ciudad en el extranjero una vez que podamos volver a disfrutar del turismo internacional, pero parece que no tienen la intención de hacerlo al centrarse solo en el turismo nacional”.

Ante esto, los profesionales del sector han pedido que se trabaje en “un plan de turismo integral que no se centre solo en la captación de turistas a corto plazo, sino que se vaya mucho más allá del inicio de la desescalada para que Cádiz se muestre como una ciudad segura y atractiva para aprender español”.Fidalgo ha recalcado tras la reunión que “el turismo idiomático es un sector muy vulnerable por la situación en la que actualmente nos encontramos debido al cierre de las fronteras, lo que lleva a estas empresas a encontrarse en una incertidumbre total ante la nueva situación social que se presenta y el nuevo modelo de turismo, lo que va a impedir que los visitantes extranjeros puedan viajar para aprender español”. La edil de Ciudadanos ha considerado que este es un tipo de turismo muy interesante para la ciudad ya que “son grandes consumidores de nuestra cultura, nuestra hostelería y nuestro ocio. Estos visitantes viven la ciudad, lo que posibilita que muchos sectores se beneficien económica y socialmente, tanto directa como indirectamente, de su estancia en Cádiz”.Por otra parte, la concejal ha explicado que la paralización del turismo idiomático a causa del coronavirus afecta a más de 200 familias gaditanas que cada año alojan a estos visitantes que llegan a Cádiz para aprender español. “Muchas economías familiares dependen de estos ingresos extra, además de las y los trabajadores de las diferentes empresas que atienden a estas personas, por lo que no debemos olvidarnos de ellos a la hora de relanzar la marca turística de Cádiz e incidir y publicitar las bondades que tiene la ciudad para el desarrollo de esta actividad”, ha afirmado Fidalgo. Asimismo, ha insistido en que “el turismo idiomático es un turismo sostenible que consume todos los recursos de la ciudad. Además, se puede generar un vínculo de fidelidad con estos visitantes, que suelen regresar a Cádiz de nuevo, con el movimiento económico que esto supone”.