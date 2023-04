Descansolandia, comprometidos con el descanso y la satisfacción de sus clientes

Descansolandia es una empresa especializada en el sector del descanso, que surge a raíz de la experiencia de su fundador, Miguel Ángel Rubiales, dentro de otras empresas del sector. Desde entonces, la firma ha experimentado un importante crecimiento, contando actualmente con un equipo de ocho personas y destacando por la calidad de sus productos y servicios. Entre los más destacados se encuentran aquellos que disponen de espumaciones especializadas, con dentadas y otros detalles que garantizan el máximo confort y descanso. También ofrecen camas articuladas y canapés en una amplia variedad de colores y tejidos.

Pero más allá de la calidad de sus productos, lo que verdaderamente distingue a Descansolandia es su compromiso con el asesoramiento personalizado a cada cliente, ofreciendo siempre la mejor opción para satisfacer sus necesidades específicas. En Descansolandia, la atención al cliente es una prioridad y, por ello, se realiza una evaluación personalizada para cada cliente, considerando factores como el peso, altura y preferencias de descanso. De esta forma, se busca determinar el colchón que mejor se adapte a las necesidades individuales de cada persona. Es importante destacar que, para ofrecer un buen asesoramiento, el equipo de Descansolandia cuenta con amplios conocimientos sobre las espumaciones especializadas, las características de cada tejido y la tecnología de las camas articuladas y canapés: “Dada mi amplia experiencia en el sector del descanso, es esencial asegurar la calidad y la durabilidad de los productos que ofrecemos. Mi trabajo consiste en visitar todas las fábricas y ver qué tipos de colchones se pueden poner a la venta, además de estar en constante búsqueda de cambios e innovaciones en los materiales. Incluso, desarrollamos nuestros propios productos, eligiendo las espumaciones y los muelles adecuados para que se ajusten a las necesidades de los clientes”, resalta Miguel Ángel.

Para asegurar la calidad y durabilidad de los productos que ofrecen, la empresa cuenta con un equipo de expertos que se encargan de seleccionar cuidadosamente los productos que se ponen a la venta. Además, la compañía ofrece formación a su personal, tanto en tiendas como en fábricas, para que puedan ofrecer un servicio de asesoramiento completo y personalizado a cada cliente. Por tanto, antes de empezar a vender un producto, los vendedores de Descansolandia deben estar completamente formados en el sector del descanso. La empresa cuenta con empleados con una amplia experiencia en el sector, con una media de 12 años en la empresa, lo que garantiza un alto nivel de conocimiento en el área de descanso y una atención personalizada para cada cliente.

Descansolandia, además de brindar una atención personalizada al cliente, se destaca por estar a la vanguardia en cuanto a la innovación de los productos del sector del descanso, trabajando con los últimos productos y tecnologías del mercado, para lo cual se realizan visitas frecuentes a fábricas en distintas zonas de España, especialmente en Andalucía, donde trabajan con los principales fabricantes de la región.La apertura de una nueva tienda en Cádiz por parte de Descansolandia ha sido motivada por la gran demanda de productos para el descanso en esta zona, así como por el alto número de clientes que la empresa ya tenía en esta región: “Se trata de una zona que siempre nos ha gustado y en la que decidimos abrir una nueva tienda tras realizar un estudio de mercado y comprobar la gran demanda existente. La nueva tienda, inaugurada el 1 de marzo, se suma a las otras ya existentes y se ha convertido en una opción de referencia para los clientes de la región que buscan productos de calidad para su descanso”.

Otro aspecto que Descansolandia considera de vital importancia es la protección del colchón, ofreciendo productos específicos para ello. La protección del colchón no solo es importante por la higiene, sino también para mantener la garantía de la fábrica en caso de defectos de fabricación. La falta de protección puede llevar a manchas en el colchón y la presencia de ácaros, lo que puede ser perjudicial para la higiene y la salud de los usuarios. Por lo tanto, la empresa recomienda el uso de productos de protección para mantener la higiene y prolongar la vida útil del colchón.Asimismo, Descansolandia es una empresa que destaca por su valor humano y la importancia que otorga a las relaciones interpersonales. Miguel Ángel enfatiza en la idea de que en Descansolandia no buscan solo vendedores que vendan, sino personas con valores y compromiso, que formen parte de la familia. “Somos una gran familia”, asegura, dejando claro que el equipo de trabajo es un elemento clave en la filosofía empresarial de Descansolandia. Aunque no se trata de una familia de sangre, la empresa considera que todos sus integrantes son “gente de empresa”, que velan por el éxito de la compañía. En cuanto a los objetivos actuales de Descansolandia, Miguel Ángel señala que la meta principal es mantenerse a la vanguardia en cuanto a innovación de productos y atención personalizada al cliente. La empresa trabaja constantemente en mejorar la calidad de sus productos y servicios, así como en estudiar las necesidades de cada cliente de manera individualizada.

Por otro lado, la empresa ya ha dado un paso importante para su expansión, pero, según sus planes, tienen previsto seguir creciendo y expandirse a muchas más provincias a nivel nacional en el futuro. Miguel Ángel se enorgullece de esta reputación, que considera un testimonio del éxito de su empresa: “Nuestra empresa no busca vender por vender, sino crear clientes a largo plazo que estén satisfechos con su experiencia. Esta filosofía empresarial se basa en un equipo humano con un gran valor humano, que trabaja con sinceridad y profesionalismo para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Como resultado, Descansolandia ha ganado una excelente reputación entre nuestros clientes, que elogian tanto la calidad de sus productos como el trato recibido en la tienda”.