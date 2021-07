Demetrio Quirós pide a la Junta que asuma su responsabilidad en el cierre nocturno de las playas

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, ha lamentado que la Junta de Andalucía “eche la pelota a los ayuntamientos para así eximirse de sus responsabilidades” en materia de salud pública. Esta crítica llega después de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del miércoles de la siguiente medida: ‘En los niveles de alerta 2, 3 y 4, en el intervalo horario comprendido entre las 23 y las 7 horas del día siguiente, los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias destinadas al cierre de las playas para cualquier actividad de ocio y esparcimiento. Durante el citado intervalo horario, se permitirá únicamente la pesca u otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mencionadas playas, que se regirán por el horario establecido para los mismos’.

“Desde el Equipo de Gobierno exigimos a la Junta de Andalucía que asuma sus responsabilidades y deje de cargar con ellas a los consistorios, que son las administraciones con menos recursos”, expone Quirós.Además, el concejal argumenta que el cierre de las playas “sin la aplicación de otras medidas adicionales” es “un sinsentido”, pues “ni tenemos recursos para poder vigilar que las personas no bajen a las cuatro playas con las que contamos en esta ciudad, ni tiene lógica alguna prohibir el acceso a la playa pero sí permitir la estancia en otros espacios públicos abiertos como las plazas. ¿Qué sentido tiene no poder estar en la playa pero sí, por ejemplo, en la plaza Rosa de los Vientos o en la plaza de la glorieta Ingeniero La Cierva?”, se pregunta.

Ante esto, Quirós concluye que “esta restricción de la movilidad de las personas por las playas no es seria. Lo que está intentando el Gobierno andaluz es echar balones aun sabiendo que los ayuntamientos no tenemos recursos para ello. O la Junta de Andalucía asume su responsabilidad y pone a disposición de las autoridades locales las herramientas e instrumentos necesarios o no se podrá cumplir ésta y otras medidas de seguridad frente al Covid-19”.

Cabe recordar que una vez que se acabó el confinamiento, ya se tuvo que llevar el año pasado el cierre de las playas y la Policía Local tuvo que ir en varias ocasiones a desalojar a grupos de jóvenes que hacían botellones.

Ahora precisamente, una vez que no hay límites, ha hecho que, sobre todo La Caleta y Santa María del Mar, sean los dos principales focos de reuniones de los más jóvenes para llevar a cabo botellones y concentraciones.