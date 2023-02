David de la Cruz: "En Cádiz hay más suicidios que psicólogos"

Uno de los pilares sobre los que viene insistiendo el candidato de Adelante Cádiz a la Alcaldía, David de la Cruz, es la incorporación de la atención psicológica al sistema sanitario, asegurando que actualmente en la ciudad "se suicidan más personas al año que psicólogos existen en la sanidad pública" y anunciando que el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio municipal y gratuito de atención psicológica "para atender a la gente joven que vive en la emergencia y no puede seguir esperando".

El candidato asienta su afirmación respecto al número de suicidios comparando las cifras registradas en 2021 (nueve suicidios, según sus datos) con la media de profesionales de la Psicología en el sistema público, que sitúa en a 3,5 por cada 100.000 habitantes. Y por eso, De la Cruz demanda con urgencia "dotar de más profesionales a los centros de Atención Primaria y a las urgencias hospitalarias, no solo de la medicina o la psicología, también de enfermería o trabajo social". "Como también urge reforzar los equipos de orientación educativa de los centros escolares, totalmente desbordados; y urge porque son la puerta de entrada de tantos casos invisibles y silenciosos", añade el asesor del actual alcalde.

"Detrás de cada una de las demandas de atención psicológica hay una historia vital de dolor y sufrimiento que no entiende ni de de burocracia ni de las políticas privatizadoras del PP, que está desmantelando el sistema sanitario y condenando a la desesperanza a muchas familias", denuncia David de la Cruz, que señala el tiempo de espera para una primera consulta externa de salud mental (de 40 días y con una lista de 415 personas en Cádiz, según apunta el candidato) y la "desigualdad de oportunidades" que marca el acceso a esta cobertura sanitaria. "No puede ser el privilegio de unos pocos, algo a lo que nos tiene acostumbrados el partido de Juanma Moreno y Bruno García, que es capaz de mercadear hasta con el derecho a la felicidad y la tranquilidad", afirma.

"Al PP no le importa este problema de primer orden pese a verse agravado por la pandemia, especialmente entre la población más joven. Este derecho no puede estar solo cubierto para quien tiene dinero y puede costearse un tratamiento continuado en el tiempo. Es inadmisible que se abandone a la gente a su suerte", sigue denunciando el militante de Adelante Cádiz, que anuncia que al mismo tiempo que su partido exige a la Junta "que desarrolle una política que es de su competencia", en el Ayuntamiento de Cádiz "vamos a poner en marcha un servicio de psicología municipal para atender a la gente joven que vive en la emergencia y no puede seguir esperando".