Cs muestra su apoyo a los vigilantes de los edificios municipales tras no cobrar los salarios atrasados

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha mantenido este lunes una reunión con una representación de la plantilla del servicio de vigilancia de las dependencias y edificios municipales para conocer su situación tras mantenerse el impago de siete meses de sueldo que les adeuda Mersant, la anterior adjudicataria. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha denunciado que "estos trabajadores se sienten abandonados por el equipo de gobierno, ya que, a pesar de sus promesas, se han visto obligados a demandar el pago de esta deuda de sus salarios y, cuando el juzgado ya ha acordado el embargo de la primera cuantía pendiente, que asciende a más de 283.000 euros, han recibido la respuesta del Consistorio diciendo que no dispone de esta cantidad porque Mersant no les facturaba y que existen embargos preferentes de Hacienda y la Seguridad Social".

Valverde, que ha manifestado su apoyo a los trabajadores, ha lamentado "la falta de reacción de un equipo de gobierno que, por su inacción, ha provocado que se genere esta cuantiosa deuda de cerca de medio millón de euros". Así, ha precisado que "los trabajadores llevaban advirtiendo de que las cifras con las que se adjudicó el contrato a Mersant eran inviables, y así se lo advirtieron al concejal responsable del ramo en ese mismo momento, y desde diciembre de 2021, cuando empezaron a producir los impagos, lo reclamaron, solicitaron y obtuvieron la promesa de que se iba a rescindir inmediatamente el contrato, incluso así lo manifestó en prensa el equipo de gobierno. Por eso, el pliego de emergencia se acordó cuando finalizó el contrato con Mersant, no reaccionando el Ayuntamiento cuando se produjo un incumplimiento flagrante de sus obligaciones por parte de la anterior adjudicataria". De esta forma, la edil de Cs ha explicado que los trabajadores "no solo se sienten abandonados, sino también engañados por la continua improvisación. Se han dado cuenta de que sus vidas no interesan ni a los concejales de Personal y Contratación ni al alcalde, que les prometió asumir la solución del problema y que ahora se ampara en que no hay una partida presupuestaria prevista para abonar sus salarios, por lo que se están viendo abocados a recurrir a una vía judicial que se va a eternizar".

La concejal de la formación naranja ha criticado "la falta de sensibilidad del alcalde ante la dramática situación que continúan padeciendo estos 43 trabajadores y sus familias debido a los incumplimientos de la obligación de pago de los salarios de siete meses de un trabajo que han realizado. Algunos de ellos se han visto obligados a vender sus viviendas, otros han tenido que acudir a Asuntos Sociales y hay quien ha tenido que devolver su vehículo recién comprado para poder acudir a su puesto de trabajo, debiéndole dinero a la financiera. Para cualquier familia con una capacidad de ahorro limitado, esto es un enorme descalabro. El personal no quiere caridad ni tener que acudir a Asuntos Sociales, quiere justicia y cobrar el salario por el trabajo que efectuaron". Ante esto, Valverde ha aseverado que "lo que más nos escandaliza no es solo que hayan actuado con improvisación, sino que les prometieron que iban a solucionar sus problemas y que el Ayuntamiento les iba a pagar su sueldo en cuanto tuvieran la orden judicial, lo que no ha sucedido, por lo que siente engañados y manipulados".

Con todo, la portavoz de Ciudadanos ha exigido tras lo sucedido en este caso que "en todos los pliegos se adopten medidas de prevención para rescindir los contratos en cuanto aparecen los primeros incumplimientos. Así, abogamos por que no tengan que ser los trabajadores los que demanden la inclusión en los pliegos de la protección ante los impagos, sino que ya se extreme la precaución en todos para aplicarlo con la mayor diligencia y rescindir los contratos". Por último, Valverde también ha reclamado al equipo de gobierno que "finalice con los pliegos a la baja y que ofrezca una contratación lo suficientemente atractiva como para que se presenten empresas solventes y consolidadas, evitando así que se produzcan nuevos problemas de impagos a las plantillas". Valverde ha concluido advirtiendo que "desde Cs seguiremos vigilantes de la evolución de la historia personal de estos trabajadores y abogamos por una solución inmediata ya que el Ayuntamiento tiene y debe encontrar el modo de abonar de inmediato esas cantidades pendientes a estos trabajadores".