Cientos de personas han tenido que esperar esta mañana hasta más de dos horas en una gran cola serpenteante, sin separadores ni guías, para vacunarse contra el Covid-19 en la convocatoria masiva y sin cita del Palacio de Congresos de Cádiz, una demora que ha generado indignación entre muchos de los ciudadanos que han acudido.

Se trata de personas nacidas entre 1952 y 1981 que no consiguieron que les diesen cita por teléfono en su centro de salud o por vía telemática; que la obtuvieron pero no pudieron acudir a vacunarse por alguna razón o porque hasta ahora no habían cumplido los seis meses prescriptivos desde que padecieron el Covid-19, según relataron a este periódico a pie de cola. La mayoría son residentes en Cádiz, pero también en otras poblaciones de la Bahía como San Fernando, Puerto Real, El Puerto.

Los sanitarios del Servicio Andaluz de Salud tienen previsto inocular hoy 300 dosis de Janssen entre las 10:00 y las 14:00 horas, pero a mediodía ya se habían administrado 250. Mañana se repetirá la convocatoria en el mismo lugar y a las mismas horas, aunque todavía no tenían previsión de a cuántas se podrán atender.

La cola comenzó a formarse a las puertas del Palacio de Congresos antes incluso de las 8:00, aseguraron a este periódico testigos presenciales.