“Costas priorizará el informe de Valcárcel para que esté cuanto antes”

Parece que el jueves no fue al final un día tirado por la borda. Debería haber sido el día en el que el Ayuntamiento de Cádiz aprobara en pleno el estudio de detalle definitivo para que la Universidad de Cádiz pudiera habilitar en el antiguo edificio de Valcárcel la Facultad de Educación. Finalmente no fue así por culpa de un cambio en el criterio de la Demarcación de Costas, dependiente de la Subdelegación del Gobierno. Donde dije digo, digo Diego, y donde hasta hace unos días no hacía falta un informe prescriptivo de Costas, ahora sí hace falta.

El problema era que Costas no podía ponerse manos a la obra hasta no tener sobre la mesa el estudio de detalle que corría a cargo del Ayuntamiento. Pero ayer mismo, muy pocas horas después de que se descubriera el nuevo obstáculo con el que se encuentra el traslado de la Facultad de Educación de Puerto Real a Cádiz, el Ayuntamiento de José María González se ponía las pilas y enviaba a mediodía a la Demarcación de Costas la solicitud del informe prescriptivo acompañada del estudio de detalle.

Fue el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco en persona, el que avisaba a este Diario de que ya obraba en su poder tanto la solicitud como el estudio de detalle. “A partir de esto garantizo que corre de mi cuenta pedirle a Costas que priorice el informe para que esté cuanto antes”.

Ya por la mañana, el Ayuntamiento, en boca del concejal de Urbanismo, Martín Vila, afirmó que desde la Delegación se había solicitado ya a Costas que el informe estuviera a la mayor prontitud. A esta declaración le sumó que “a día de hoy seguimos sin conocer el cambio de actitud de la Demarcación de Costas y con ella el de la Subdelegación del Gobierno”.

Sobre esta duda, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, dijo sentirse dolido con el Ayuntamiento al pensar que su intención era “obstaculizar un proyecto que yo defendí a capa y espada ya como concejal y ahora como subdelegado del Gobierno”. Pacheco dice sobre José María González ‘Kichi’ que “cree el ladrón que todos son de su condición”.

En la misma línea que Pacheco, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mara Rodríguez, mantuvo por la mañana un encuentro con el subdelegado para interesarse por el informe. “Es fundamental que todos aunemos esfuerzos para que el proyecto salga adelante”, afirmó Rodríguez, que recordó que “la recuperación de Valcárcel y el traslado de la facultad es una iniciativa socialista, en la que lleva años trabajando”.