Coronavirus en Cádiz: ¿Qué pasa con el surf?

Actividad deportiva sin contacto (montar en bici, correr, patinar, surf, etc.) siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada (distancia, mascarilla en deportes no acuáticos). Esto es lo que dice el Anexo II de Previsión Orientativa para el Levantamiento de las Limitaciones de Ámbito Nacional Establecidas en el Estado de Alarma, en función de las fases de transición hacia una nueva normalidad. Como han podido leer al inicio de la información, entre las actividades permitidas está montar en bicicleta, correr, patinar y... surfear. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cádiz no tiene tan clara esta medida y remite a la bandera rojo como prohibición para entrar en el mar.

Este medio ha hablado con la asociación que aglutina a las escuelas de surf que existen en la capital gaditana y que decidieron unirse el pasado 2019 para no hacer cada una la guerra por su cuenta. En Cádiz hay centenares de practicantes de este sanísimo deporte que están a la espera de la resolución municipal. "Entendemos todo, pero por ejemplo en verano cuando hay marea roja en las playas por corrientes nadie nos dice que los surferos tengamos que salirnos. Otra cosa es que haya vertidos o medusas, pero no por marea. Esto es un caso excepcional, pero el distanciamiento social es algo intrínseco al surf. Aquí cada uno está metido con su tabla", nos dice Jaco, representante de la asociación.

Además Jaco es entrenador de deportistas que compiten a nivel nacional, por lo que considera que en su caso debería tener permiso para que estos puedan comenzar su preparación de cara a las competiciones próximas del mismo modo que otros deportistas (ciclistas, atletas...) van a poder entrenar en solitario.

En Cádiz hay diferentes escuelas de surf (Cádiz Surf Center, Off Shore, la Escuela Municipal, son solo algunos ejemplos), y durante todo el año tienen multitud de alumnos de todas las edades para practicar, en Cortadura y Santa María del Mar, este apasionante deporte que engancha. Ahora lo que piden es sensibilidad de parte municipal para que les permitan practicar su deporte, "que por el hecho de ser acuático sea discriminado, porque si se va a poder salir a correr por la playa manteniendo la distancia de seguridad ¿por qué no vamos a poder hacer surf manteniendo esos dos metros mínimos?".

El Grupo Municipal del PP ha preguntado al equipo de gobierno por su postura ante esta reclamación de muchos gaditanos que tras meses de sequía sueñan con volver a cabalgar las olas de nuestro mar.