Coronavirus en Cádiz: La unión es la fuerza contra el virus maldito

El personal sanitario de determinadas unidades de los hospitales ha estado, y está, más expuesta al coronavirus. Es el caso de Medicina Interna e Infecciosos, donde el equipo capitaneado por los doctores José Antonio Girón y Francisca Guerrero, ha mirado a los ojos a la pandemia desde que el brote confirmara su gravedad.

La pandemia en Cádiz no avanza al mismo ritmo que en otros lugares del país, eso sí. El doctor Girón reconoce que “hemos tenido una tasa de infección menor que la que han tenido en el centro de España o otras comunidades comoe Cataluña o el País Vasco. En general en Andalucía la tasa de enfermos por cada 100.000 habitantes ha sido menor y en Cádiz en concreto los números han sido bajos”.

“La media de edad está en los 65 años, hemos tenido lógicamente sujetos con veinti pocos y otros con ochenta y tantos. El virus puede atacar igual a personas jóvenes”.

Una de las patologías previas que puede agravarse con el Covid-19 es el asma. “Como cualquier otra infección respiratoria los sujetos asmáticos tienen mayor reactividad bronquial en estos casos, pero hemos tenido muy pocos. Tenemos 131 casos que hayan ingresado y asmáticos sólo tres”, decía el doctor esta pasada semana cuando se realizó la entrevista.

Al preguntarle por el uso de las mascarillas entre la población indicó que “estoy convencido que se van a utilizar. Hay tal miedo en la población que la gente hará aquello que se le sugiera”.

Para el doctor Girón “me da la impresión que esto va a cambiar un tanto las costumbres que teníamos. El español era una persona de abrazar a la gente, de dar besos, de saludar de un modo efusivo, pero nos vamos a convertir en personas más distantes de lo que hemos sido hasta ahora. Lo que sí que confío que tarde o temprano volvamos a ser lo que éramos. Que era una situación con la que yo me sentía tremendamente a gusto, porque a mí me gustaba abrazar a la gente, como a muchos otros. Esto tendrá que ser algo que tardaremos en ganar otra vez pero sí que me gustaría tenerlo en un horizonte, y no pensar en un alejamiento social para siempre, aunque evidentemente vamos a estar así un tiempo”.

“El distanciamiento social y las mascarillas van a permanecer tiempo entre nosotros”

Girón habla también de la reacción de los pacientes al confirmarles que están contagiados. “A algunos les genera cierta ansiedad. Hay gente que lo acepta y hay gente que se preocupa notablemente. El asunto del covid además implica un aislamiento dentro de una habitación del resto de la familia, lo que supone un asunto de malestar, una angustia añadida, afortunadamente existen los teléfonos móviles y en cualquier caso nosotros damos información cada día a las familias de los ingresados, para que al menos tengan evidencias de cómo vamos. Es una situación dura pasar esto solo”.

En su unidad no había casos confirmados la pasada semana cuando llevamos a cabo la entrevista. “Están en investigación algunos pero no tengo constancia hasta este momento, aunque aún no ha terminado el periodo de investigación de los contactos. Se están investigando a todos los sujetos”.

Sobre la apertura total de las playas en Verano dijo que “no sé si vamos a poder ir a la playa. Va a ser clave lo que pase a lo largo de mayo y junio, el como vaya la epidemia a lo largo de estos meses va a ser capital para ver qué ocurrirá en el verano. Mi deseo se puede imaginar cuál es, pero no tiene nada que ver con la medicina”.

La doctora Guerrero recuerda lo mal que lo pasaron con la epidemia del SIDA. “Vivimos en primera fila aquello. Y ahora nos vienen a la mente muchísimos recuerdos de lo que ocurrió en aquel momento, con situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora también. Lo que pasa que el VIHno se contagiaba por vías respiratorias y no hubo este distanciamiento social ni mascarillas ni nada. Pero en el hospital y en la calle se vivió con terror, mucho miedo, gente que se moría en las plantas, fármacos que salían a cuentagotas. Fue tremendo también. Para el Sida no se ha conseguido una vacuna. Esperemos que para esto salga antes”.

Precisamente sobre la posible vacuna el doctor Girón tiene claro que “la palabra vacuna es un término básico, pero con el SIDA se han conseguido más de 25 medicamentos útiles y se ha avanzado mucho en la metodología para el diagnóstico. La inmensa mayoría de nuestros enfermos con una sola pastilla al día para el sida van muy bien, tienen una vida totalmente normal. Si nosotros consiguiéramos para el coronavirus un fármaco, o varios tan eficaces como los que tenemos para el Sida, aun cuando no tuviéramos vacuna el logro conseguido sería muy alto”.

“Estamos pendiente de ensayos clínicos con antivirales que pueden ser efectivos”

En cuanto a los tratamientos actuales para combatir el covid-19 dijo que “ahora mismo antivirales como tales no hay, pero hay ya ensayos clínicos que han terminado y que estamos pendiente de los resultados. Y probablemente los tengamos en las próximas semanas, como antivirales reales. Luego hay otra serie de fármacos que son los que modulan la inflamación o lo que ha venido en llamarse la tormenta de citocinas, con respecto a eso sí tenemos varios. En gran medida lo peligroso de la enfermedad es esa inflamación generalizada que provocan las mismas defensas del cuerpo en su lucha contra el covid, pero es evidente que esa inflamación está disparada, ocurre debido a una infección viral. O dicho de otro modo, que nos vendría muy bien tener antivirales efectivos, claro”.

Sobre por qué ha afectado menos a Cádiz que a otras provincias indicó que “no sé muy bien por qué ha sido esto, porque Málaga ha estado bastante afectada y también está en el sur. Puede que no haya venido gente aquí que tuviera la infección y en consecuencia no ha contagiado a la población”.

La doctora Guerrero destacó el esfuerzo de todo su equipo. “El equipo de ánimo está perfecto. Ha respondido de una manera magnífica, desde el principio de la epidemia hasta la actualidad. Ha sido un trabajo bien hecho, incansable, el equipo completo, contando desde la enfermería, las limpiadoras, los celadores, enfermeros, auxiliares y médicos. Todos hemos ido a una, la fuerza del equipo es esa. De ninguna manera ha habido nadie que se haya echado para atrás en el momento de mayor necesidad sino todo lo contrario”.

Por último preguntamos al doctor Girón si espera que esta pandemia sirva para elevar la inversión en Sanidad. “Me traslada de médico a político o visionario. Sí le puedo decir que me encantaría que así fuera. No sé lo que ocurrirá, no sé a qué se le dará primacía cuando esto acabe. A mí sí me gustaría que se hiciera meditado el pensamiento sobre cómo es nuestra sanidad y qué debemos hacer para tener una sanidad mejor”.