El miedo a contagiarse de covid-19 en el transporte público y la falta de medidas preventivas equiparables en este sector al de otros –como el castigado por enésima vez de la hostelería– está llevando a algunos usuarios de Renfe a quejarse –casi siempre a través de las redes sociales y los medios de comunicación y casi nunca en las oficinas de atención al cliente– de que hay trenes de la línea de Media Distancia Cádiz-Sevilla que en hora punta van atestados. Y también algunos durante fines de semana, como el del pasado puente.

Reclaman que se pongan en servicio más trenes y, en especial, que se recupere el de primera hora de la mañana, utilizado principalmente por trabajadores y estudiantes que deben incorporarse a las 8:00 horas a sus puestos o aulas. O, en menor medida, por ciudadanos que deben someterse a alguna prueba diagnóstica en la capital andaluza. También piden otro tren con salida de Sevilla a partir de las 15:00 horas, más cercano al fin de la jornada laboral continuada que el ya disponible a las 16:45.

Sin embargo, Renfe no se plantea recuperar ese primer tren de la mañana ni ningún otro. Al menos de momento. La razón: todavía no hay demanda suficiente, pese a la percepción de los usuarios de que se ha incrementado el pasaje y de que, en algunos momentos viajan, si no hacinados, sí sin la suficiente distancia de seguridad.

Según los datos de Renfe recién recabados por este periódico correspondientes al pasado mes de octubre, la ocupación media de los trenes de media distancia entre Cádiz y Sevilla fue sólo del 45%, cuando hace un año era del 70%. Esto, con un 61% de trenes menos que entonces:16 ahora, diez menos que los 26 que circulaban en ambos sentidos el mismo mes de 2019. La oferta hoy supera las 4.000 plazas al día.

70% Ocupación pre-covid. Entonces circulaban 26 trenes diarios, 13 en cada uno de los sentidos

45% Ocupación post-covid. Hoy hay en servicio diez menos que antes, la mitad en cada sentido

Ese 45% de ocupación representa, además, menos del 50% del aforo que tienen autorizado, aseguran desde Renfe. “La oferta actual de Renfe en todos los trenes, incluidos los Media Distancia, cumple con la normativa actual de aforo establecida para cada caso. En la línea Sevilla-Cádiz, el servicio se presta con trenes que tienen una capacidad máxima permitida de 244 plazas (488 plazas en doble composición), todas sentadas, previa obtención de billete con reserva de plaza, como en el resto de servicios de Media Distancia en Andalucía”, explican.

“Para los dos servicios que tienen una demanda superior a la media (especialmente viernes y domingo) Renfe ha establecido de forma automática su refuerzo con el doble de las plazas (488 cada uno) para favorecer el mayor distanciamiento posible”, aseguran las mismas fuentes. “Hasta la fecha no se ha alcanzado la ocupación total de estos trenes reforzados. Lo cual estaría dentro de lo permitido por la normativa”, recalcan.

También “para favorecer el distanciamiento personal en el interior de los trenes, siempre que la afluencia de viajeros lo permita”, Renfe estableció en septiembre “un nuevo algoritmo” que procura “evitar que las personas que han comprado billetes por separado viajen juntas, sentando a los usuarios de manera alterna”, señalan desde la compañía. No obstante, posteriormente se van completando los asientos intermedios, según reconocen en Renfe y constatan a diario los viajeros. “La finalidad es que las personas viajen con la mayor distancia social posible, haciendo que se adjudiquen las plazas alejadas siempre que sea factible”, dicen.

"Es absurdo que nos precinten sillas en las estaciones y nos monten en vagones llenos” Alejandro Usuario habitual de la línea Cádiz-Sevilla

Pese a estos promedios de ocupación tan bajos y a estas medidas preventivas, Alejandro, un usuario habitual del trayecto Jerez-Sevilla y vuelta que trabaja en la capital andaluza, se pregunta cómo es posible que no hayan repuesto el primer tren que antes cogía a diario a las 6:05, que utilizaban sobre todos los trabajadores del Hospital Virgen del Rocío, funcionarios y militares que comienzan su jornada en Sevilla a las 8:00. “El siguiente tren va lleno y los que pueden hacerlo, se ven obligados a pedir que les den el relevo más tarde, porque no llegan a su hora”, dice.

“Si se trata de tomar medidas para frenar la pandemia no entiendo por qué no se recupera y se mantiene el distanciamiento que teníamos durante el Estado de Alarma”, apunta Alejandro. “Policía, además, no se ve ni uno. Ni en Jerez ni en Sevilla. No hay ninguna restricción. Es absurdo que en las estaciones haya asientos precintados y luego nos metan en vagones atestados. He preguntado en ventanilla y nos responden que el hecho de que no pongan más trenes no tiene nada que ver con ningún erte. De hecho, nos invitan a que pongamos quejas y reclamaciones”.

"El tren iba repleto y nadie controló nada; como para tener que hacer un rastreo” Sara Estudiante. Usuaria ocasional de la línea

Sara es de Jerez y estudia en Sevilla. El viernes del pasado puente cogió el tren de las 18:25 de vuelta a ver la familia. “El vagón iba lleno, estaban todos los asientos ocupados e incluso iba gente de pie”, relata. “El lunes, cuando volvía para Sevilla, el panorama que me encontré fue el mismo: te tienes que sentar pegada a gente que no conoces y no sabes en qué estado se encuentra y que seguramente no vuelvas a ver. El revisor no pasó para comprobar que todo el mundo estuviese en su asiento, así que como para que se hubiese dado un positivo y hubiese que hacer un rastreo...”

Sara recuerda que la mayoría de los estudiantes depende del transporte público y concretamente del tren para desplazarse. Son pocos los universitarios que disponen de coche propio y las instituciones académicas han prohibido que los padres o personas ajenas a ellas entren en los campus para recogerles para volver a casa.

Trenes y días con mayor ocupación

Según los datos de Renfe, los trenes que hoy tienen una ocupación superior a la media son el de Cádiz–Sevilla de las 17:40 horas, con una ocupación media del 58 %;el Cádiz-Sevilla de las 6:30 (49%) y el Sevilla-Cádiz de las 14:45 (47 %). Y los trenes con mayor demanda en estos momentos circulan los viernes, de Sevilla a Cádiz, con salida a las 14:45, y los domingos, de Cádiz a Sevilla, con partida a las 17.40 horas. Ambos se refuerzan viernes y domingo, de forma sistemática, con el doble de las plazas habituales. “A pesar de ese refuerzo, hasta la fecha, no se ha registrado una ocupación del 100% en ninguno de los dos servicios”, aseguran.

A mediados de octubre, La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cádiz pidió públicamente el aumento de la frecuencia en los trenes de Cercanías entre Jerez y Cádiz y la recuperación de todos los servicios ferroviarios con Sevilla que estaban vigentes antes del Estado de Alarma del 14 de marzo. A día de hoy no han tenido respuesta, aseguran desde CCOO.