José Manuel Córdoba (El Chato): “Vendo máquina para teletransportar clientes a toda Andalucía a las once de la noche"

El levantamiento de las restricciones de la movilidad entre provincias por parte de la Junta de Andalucía ha sido bien recibido –cómo no, después de meses de cierres perimetrales– entre los hosteleros gaditanos, que comienzan a ver la luz al final del túnel.

Después mucho tiempo ‘desaparecidos’, ayer por la mañana ya se podían volver algunos clientes con planos de la ciudad en las terrazas de algunos bares, cafeterías y restaurantes de calles como Nueva o Plocia y plazas como la de la Catedral. Y un minisondeo entre los trabajadores confirma que, pese a que todavía estamos a mediados de semana, ya se nota que están regresando los visitantes de otras provincias andaluzas.

Pero esta medida no logrará reactivar todavía a todo el sector en la capital gaditana, que sobrevive con muchos esfuerzos –los que sobreviven–, porque no acaba de animar a reabrir a los propietarios de determinados restaurantes y bares cerrados desde el inicio de la pandemia. O bien porque dependen sobre todo del turismo extranjero o porque entienden que todavía no se dan las circunstancias para que sus locales vuelvan a ser mínimamente rentables.

Entre los primeros se encuentra el Restaurante Café Royalty, en la Plaza de Candelaria, un singular restaurante con encanto histórico que permanece cerrado desde que estallase la pandemia en marzo de 2020. “Lamentablemente, de momento no abrimos. Nuestro problema es el turismo y, sobre todo, el internacional que, de momento, no existe”, explica a este periódico su propietario, Kiko de la Serna. “Nos toca seguir esperando un poco más para reabrir. Queremos recuperar la actividad con el máximo de garantías para nuestros clientes y nuestro personal. Cuando tengamos fecha de reapertura, la haremos saber de inmediato”. añade.

Carmen Braza, gerente del Garum –uno de los locales referentes del tapeo en la calle Plocia, cerrado también desde el año pasado–, como De la Serna, ha decidido esperar un poco más a que se normalice la situación, al menos hasta el próximo mes de junio. “Estoy muy al tanto de cómo va evolucionando el sector, pero con las cifras actuales de la pandemia y las restricciones ahora en vigor todavía es demasiado pronto para nosotros. Espero que todo vaya mejorando y podamos anunciar en breve que reabrimos”, dijo esperanzada a este periódico.

Lo que si que ha caído como un jarro de agua fría o directamente se ha entendido como “una gran tomadura de pelo” es la ampliación del cierre de bares y restaurantes de las 22:30 a las 23:00 horas, justo el momento del toque de queda. Hasta el punto de que algunos hosteleros, como José Manuel Córdoba, propietario del Ventorrillo El Chato le han sacado punta al asunto: “Vendo máquina para teletransportar a clientes a las once de la noche a cualquier punto de la comunidad andaluza en un minuto”, ha comentado en un chat que agrupa a muchos colegas del sector, que no han dudado en pedirle que, por favor, les busque a ellos una, cuenta a Diario de Cádiz muy indignado, pero con mucha guasa gaditana ante la adversidad.

“Lo de la apertura de las provincias imagino que traerá a más visitantes y a más clientela los fines de semana si el tiempo acompaña, pero lo de los horarios me suena un poco a cachondeo”, confiesa. “Porque si tenemos que cerrar a las once de la noche y el toque de queda es a esa hora, las cenas siguen perdidas... Es como si me dijeran que soy tonto, pero de forma educada... me parece que es una gran tomadura de pelo. De ahí lo de la máquina de teletransportar clientes, que si vendo tres todos los meses a 100.000 euros...”

En cualquier caso, José Manuel Córdoba se muestra optimista con el efecto que espera de la recuperación de la movilidad interprovincial en los almuerzos. “Cuando se levantaron los cierres perimetrales de los municipios se notó e imagino que ahora también se notará, Dios quiera que sí. Pero las noches no se recuperarán hasta que no haya una libertad de horarios y se permita estar abiertos hasta las doce o doce y media de la noche”, adelanta Córdoba. “Un cliente no se la va a jugar cenando en un restaurante para llegar más tarde del toque de queda y que le puedan multar. Yo, desde luego, no lo haría”, argumenta.

“Pero yo aplico el sentido común, y parece que quien cambia las normas tiene poquito sentido común”, razona el chef gaditano. “Creo que viven en otro planeta”, añade. “En cualquier caso, nosotros siempre hemos trabajado tanto los almuerzos como las cenas. Y en los últimos tiempos hemos notado que muchos clientes vienen a comer a las cuatro de la tarde, hacen sobremesa hasta las siete y media o las ocho e incluso, algunos que vienen de otras localidades, se van con comida de la que preparamos para llevar para la cena”, cuenta José Manuel Córdoba. De hecho, la cocina del Ventorrillo El Chato está abierta de manera ininterrumpida hasta las 21:30.

“Con esto de la pandemia, en la hostelería hemos tenido que aprender a marchas forzadas cómo adaptarnos a cada situación. Porque a la hostelería y al turismo se los han machacado muchísimo”, reflexiona el empresario gaditano. “Y lo de las ayudas es mentira todo, que si te pones a hacer números, le tienes que pagar al Estado”, apunta.

“El Estado es la mayor empresa de España y se supone que sus altos cargos son los mejores directivos en todos los ámbitos y están nombrados por los políticos que hemos votado, sean del color que sean. Si en la pequeña y mediana empresa actuásemos igual que ellos, estaríamos en la ruina”, sentencia José Manuel Córdoba.