“Cerrado por hibernación! Estamos harto del 2020. Volvemos a abrir en mayo de 2021”. Sobran las palabras. Así se expresa el empresario británico Nicolas Lock, propietario del albergue/pensión/hostel Casa Caracol, ubicada en la calle Suárez Salazar en el barrio de Santa María.

“De aquí no me echan ni con agua caliente”, comenta Lock. Y no se sabe si el agua caliente lo echará de Cádiz, pero de lo que sí es seguro es que el Covid no lo ha hecho.

Tuvo que cerrar su establecimiento a mediados de marzo nada más establecerse el decreto de alarma por culpa de la pandemia. Y desde ahí hasta julio “todo cerrado más muerto que qué”.

Desde entonces lleva dándole vueltas a la cabeza para ver cómo adaptar su Casa Caracol a la pandemia. Lleva con su alojamiento abierto a los mochileros desde hace ya 18 años y se niega a tirar la toalla. Allí cuenta con 7 habitaciones para compartir.

Pero el Covid acabó con eso de compartir habitáculo “y no quería coger mala fama después de 18 años”.

Este biólogo inglés llegó hace 20 años a Cádiz aconsejado por un amigo que ya le avisó de lo que podía pasarle al llegar a Cádiz. “Me enamoré de esta ciudad y de la Caleta. Cádiz es idónea y me enamoré de Cádiz desde el primer y sabía que ya iba a vivir aquí para siempre”. Está casado con una gaditana, dicho sea de paso.

La solución para medio salir de esa hibernación de manera momentánea, hasta no poder volver a la ansiada normalidad, ha sido alquilar sus habitaciones durante la temporada escolar a estudiantes o trabajadores por precios que oscilan entre los 300 y los 400 euros. En julio y agosto tuvo algún cliente pero no compartió estancias si no se trataban de familiares “de una misma burbuja”.

“El Covid se ha cargado el concepto de hostel y así será durante mucho tiempo”. Nicolas Lock sabe de lo que habla. Es biólogo y sabe que esto aún va para largo. “Creo que este verano ya se normalizará algo y podré volver ya a compartir habitaciones con las consabidas normas, pero habrá que ir viéndolo sobre la marcha”. Lock sabe que este verano será aún complicado. En su tierra tiene a su madre en lista de espera para vacunarse, tiene a su primo y a su novia con Covid.... Sabe que “2021 será un año aún muy difícil”. Confía en que la recuperación llegará más bien en 2022. Mientras tanto ahí seguirá defendiendo su Casa Caracol.