Concasa sabe que si la llegada de Containerships le supuso un respiro, el aterrizaje de la familia Boluda le va a significar el espaldarazo definitivo para plantear un plan de futuro en el que se incluya, no antes de dos años, la inauguración de la nueva terminal de contenedores.

Las cartas están ya echadas, Boluda anda enviando a sus actuales y potenciales clientes misivas dando detalles sobre la magnitud del proyecto que ha bautizado como Daily Canarias.

Y mientras que llega ese día 1 de diciembre, jornada en la que zarpará el primero de los buques Boluda desde Cádiz rumbo a Canarias, la empresa Concasa, actual propietaria de la terminal ubicada en el Muelle Reina Sofía ha puesto todo el pescado en el asador para que no falle nada de nada.

Pero no ha sido fácil porque se trata de una terminal que se ha llevado años sobreviviendo como ha podido, con pocos barcos (incluso llegó a quedarse con un portacontenedores a la semana de la naviera MSC). Esto le obligó a pedirle a la Autoridad Portuaria un recorte en la superficie para que el canon anual a pagar disminuyera en la medida de los posible. No le hacía falta tanto espacio pues ni tenía barcos, ni tenía contenedores. Pero los tiempos fueron mejorando y ya, con la llegada de Containerships la cosa iba cambiando de color. Aun así, era pronto para meterse en obras, y ha sido ahora, con la llegada de la armada de Vicente Boluda, cuando la propiedad de Concasa ha tenido que ponerse las pilas para dejarlo todo a punto para tenderle la alfombra roja al ex presidente del Real Madrid.

Concasa ha levantado 200 metros de sus viales antes de que lleguen los barcos de Boluda

Y nada más hay que acercarse a la terminal para comprobar el nivel de actividad que hay allí, no tanto con los barcos, que los hay, sino con unas obras que se están acometiendo que afectan a algo menos de doscientos metros de las vías sobre las que discurren las grúas portacontenedores. Estaban en mal estado y ha sido necesario levantarlas y ponerlas nuevas.

Pero no sólo ha sido esto. Concasa llevaba ya dos años con una de las grúas azules averiada. Después llegó la gigantesca grúa amarilla que, a pesar de los miles de euros que costó traerla, apenas estuvo en funcionamiento unas horas así que un adiestrado equipo de técnicos andan allí ahora mismo intentando ponerla en marcha lo antes posible.

Otra de las grúas azules está ahora mismo sin poderse desplazar mientras duren las obras de las vías. De esta manera, de manera efectiva, de las cuatro grúas con las que cuenta Concasa a día de hoy, sólo está a pleno rendimiento una de ellas.

A esto se le suma que en breve se iniciará la habilitación de algo más de dos mil metros cuadrados que ha pedido Boluda para la apertura de un necesario taller de reparación de contenedores.