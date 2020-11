Diana Domecq, presidenta de la empresa Concasa, concesionaria de la actual y de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz coincide plenamente con el presidente de Boluda, Vicente Boluda, en que "esta pionera línea diaria con Canarias irá muy bien. Lógicamente estamos muy ilusionados con este nuevo servicios al que auguramos un gran futuro que traerá beneficios no sólo para el puerto sino para toda la ciudad de Cádiz".

Y es tanto el convencimiento de Domecq, que no ha dudado en activar todos los resortes necesarios para que no falle nada y para que el 1 de diciembre sus instalaciones y sus servicios estén en posición de preparados, listos, ya, para estrenar la nueva línea marítima directa con Canarias que llegará de la mano de Boluda Lines.

Como muestra, según cuenta la máxima responsable de Concasa, en sus instalaciones del Muelle Reina Sofía se trabaja de día y de noche para extenderle la alfombra roja a Boluda. "Estamos arreglando todas las grúas que tenemos, desde la primera hasta la última, porque nos van a hacer falta todas y estamos remodelando y poniéndolas a punto para que no haya ningún problema". Además, Concasa ha adquirido maquinaria de tierra, así como nuevos reachstaker (vehículos usados para el manejo de contenedores en pequeñas terminales o en puertos de tamaño medio) así como más camiones.

Concasa está arreglando todas sus grúas así como los viales de su Muelle

A esta inversión, Diana Domecq le suma el hecho de que este nuevo proyecto le está llevando a tener que contratar a todo tipo de personal, "porque va a ser un servicio que nos va a exigir mucho al tratarse de una mercancía muy sensible y perecedera, y vamos a darlo todo, por supuesto, porque es la oportunidad que Cádiz lleva esperando mucho tiempo".

En cuanto a esa creación de empleo, la presidenta de Concasa no fue capaz de cuantificar aún la cantidad de mano de obra nueva que va a necesitar para dar la talla en este nuevo proyecto capitaneado por Boluda de la mano de Concasa en Cádiz. "Será mucho empleo. Cuantificar aún es difícil porque le hablo de empleo directo e indirecto. Gracias a este servicio, por ejemplo, los amarradores que estaban en una situación muy precaria, van a poder respirar algo más tranquilos, ya que su situación actual era tan precaria que estaban a punto de irse". Y sin dejar de lado, según confiesa la propia Diana Domecq, que "nosotros (Concasa) estábamos también en una situación delicada y gracias a ellos vamos también a poder contrata a gente y poder dar este servicio en Cádiz que llega en un momento en el que ya nos planteábamos si todo esto merecía la pena".

Ahora ya saben que sí merecerá la pena seguir apostando por su presencia en Cádiz. "Gracias a esta nueva andadura vamos a ubicarnos muy bien posicionados en el mapa de la logística portuaria de España y de Europa, sin olvidar que va a ser súper importante para Cádiz como ciudad, no ya tanto como puerto, sino como ciudad".

Se habla de que la llegada de Vicente Boluda va a significar una "revolución", pero Diana Domecq no es partidaria de ese término, "prefiero hablar y resaltar el hecho de que se trata de un modelo muy pionero que abre muchas puertas y muchas vías que hasta ahora no se habían puesto en valor. Más que revolución diría que es algo muy pionero y prometedor".

Diana Domecq sabe que este proyecto será bueno para el puerto y para la ciudad

En cuanto al taller de reparaciones que va a montar Boluda junto a Concasa, Diana Domecq aclara que sólo se utilizará para sus contenedores, su maquinaria y sus equipos. "Lo que hemos hecho es cederles terreno para que ellos estén cómodos y se sientan como en casa".

Este Diario le planeató la cuestión a la presidenta de Concasa sobre si ahora tiene menos prisas por acometer el traslado hasta la nueva terminal de contenedores, a lo que ella respondió que "creo que las cosas vienen cuando tienen que venir y no hay que forzar ninguna situación. Hay que irse cuando esté preparada la nueva terminal. No podemos irnos en una situación en la cual no esté todo lo que hace falta para así poder garantizar un servicio al cien por cien como se merecen nuestros clientes. No hay que forzar nada".

A pesar de ello, la propietaria de la empresa gaditana de contenedores, la nueva terminal evidentemente está mucho "mejor dimensionada para el reto que ahora vamos a emprender, pero también le digo que tenemos el problema del túnel, y mejor intentar no acelerar las cosas para luego, no meter la pata".

Y sobre la idea de empezar a remover los cimientos para la segunda fase de la nueva terminal de contenedores, Domecq prefiere hacer hincapié en que "la Autoridad Portuaria, lo que tiene que hacer es facilitarnos las cosas a nosotros y que no se ponga ahora a sacar concursos. Ahora lo que no podemos es ponernos nosotros mismos trabas por muy pequeñas que éstas sean". En cuanto a la mediación y actuación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz así como de su presidenta, Teófila Martínez, Diana Domecq, la califica con un diez, aunque les reitera que necesitan que "se nos faciliten las cosas y sobre todo el servicio que tenemos que dar, porque todos sabemos lo volátil y lo rápido que se van los contenedores. Ahora lo que hay que hacer es cuidar y mimar".