Comienza la III edición de Cabo de Plata

La tercera edición del festival Cabo de Plata comienza hoy en la playa de la Hierbabuena de Barbate con las primeras actuaciones de esta propuesta musical que se podrá disfrutar hasta el 7 de julio.

Así, hoy actuarán las formaciones La Raíz, Miguel Campello, Fyahbwoy & Forward Ever Band, Green Valley, The Zombie Kids, Rulo y la Contrabanda, Iseo & Dodosound, The Mousehunters, Desakato, Capitán Cobarde, Assekes, Natos Y Waor, Sho-Hai, Recycled J, Batracio y Frida.

La fiesta continúa el viernes con Steve Aoki, SFDK, Muchachito y la banda del Jiro, Tomasito, O´funkíllo, Ek Niño de la Hipoteca, Shotta, Kaze, Beret, Tote King y Trashtucada, entre otros grupos, a los que seguirán el sábado Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, No me pises que llevo Chanclas, Les Catizos, Sexy Zebras, CayeCayetana o Morodo, entre otros artistas.