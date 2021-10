Colectivos LGTBIQ+ "indignados" por la presencia en Cádiz de Lidia Falcón

Desde la asociación LGTBI Aghois Cádiz y Amare han remitido a este medio una carta abierta a los vecinos de Cádiz sobre la cita que este jueves ha tenido lugar en el Hotel Occidental Barceló, organizado por el Partido Feminista de España, con la presencia de Lidia Falcón, donde muestran su "sorpresa" e "indignación" ante tal evento.

"Nos duele que nuestra ciudad acoja un evento que dará espacio a los discursos de odio hacia las personas LGTBI, tal y como vienen haciendo desde el Partido Feminista y Lidia Falcón. No se trata de libertad de expresión o de un debate entre partes. Los derechos humanos no se debaten. Los derechos de unes nunca fueron ni son una amenaza a los derechos de otres. La ley trans no es ninguna amenaza a las mujeres, es una amenaza al patriarcado", argumentan en el escrito en el que también se enorgullecen de que "el barrio del Pópulo y del café teatro Pay Pay", donde estaba previsto inicialmente el acto, "sigan siendo referencia de la lucha por la libertad sexual". "Lugar de encuentro de maricones, bolleras, travestis y trans, y de trabajadoras sexuales, que fue símbolo de la lucha antifranquista y que mantiene viva su memoria de ser un barrio de resistencia, de transgresión, de refugio para muches, donde no tiene cabida el odio", opinan.

Así, y aunque no aparezca en la carta, los firmantes también han querido condenar el ataque que, precisamente, ha sufrido el café teatro Pay Pay por convocar esta charla aunque fuera suspendida a principios de semana. "Obviamente condenamos cualquier acto de violencia", aseguran sus representantes sobre su lucha "por la despatologización, por la autodeterminación de nuestro cuerpo, por la libertad sexual", todas constantes "en la historia de la lucha LGTBI y la lucha feminista".

Por ello, entienden que "la lucha feminista y la lucha trans son más poderosas si van juntas, si señalamos a quien tenemos enfrente y no a quienes luchan a nuestro lado". "La ley trans ya es ley en muchas comunidades autónomas y nada ha cambiado para las mujeres, pero sí ha cambiado la vida a muchas personas trans, incluides les menores que no han tenido que vivir el rechazo y la humillación de no ser tratades conforme a su identidad. Nadie se cambiará de género por capricho, nadie lo ha hecho hasta ahora. Ser trans en esta sociedad supone estar expuestes y ser parte de unas estadísticas demoledoras de suicidios, desempleo, pobreza y agresiones. Ser trans hoy por hoy no es ningún privilegio. Que alguien venga a decir lo contrario solo es alimentar el odio", explican recordando, además, que "el feminismo no deja atrás a nadie".