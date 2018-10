Cola de indignados con Eléctrica de Cádiz

Casi un centenar de usuarios de Eléctrica de Cádiz se han visto obligados a hacer más de un hora de cola ante una sucursal bancaria para pagar sus recibos. Se quejan de que las facturas les llegaron a finales de la semana pasada y hoy cumple el plazo para que no les penalicen con un recargo. La mayoría de ellos aseguran indignados que esto es habitual desde hace meses.

"Es una vergüenza que nos veamos en una cola como esta, que llega casi hasta Eléctrica de Cádiz [desde la sucursal de Unicaja], para pagar la luz porque los recibos nos han llegado sólo dos días antes de que se cumpla el plazo". A mí me llegó el viernes, pero estaba sellado el día cuatro", lamenta María. "Por favor, cuéntelo usted, porque aquí sólo se solucionan las cosas cuando se publica en el Diario", añade. "Pero, ¿no se puede pagar en la ventanilla de Eléctrica de Cádiz", pregunto. "Parece que no, que allí sólo es cuando ya hay recargo". Allí sólo hay una decena de personas.

"No hay derecho tampoco de que el pago haya que hacerlo en una sola oficina, cuando hay otra muy cerca, ni que sólo haya una o como muchas dos personas para atendernos. Esto es de vergüenza, que tengamos que aguantar esto", lamenta María de los Milagros. "No hay derecho que estemos aquí, aguantando esta cola, cuando esta carta ha llegado con retraso", insiste.

"A mi Eléctrica de Cádiz me ha hecho una jugada, una jugada, porque yo tenía los recibos domiciliados y no sé qué es lo que han hecho, que me han cambiado el número del banco, y me encuentro con seis recibos sin pagar... y los tengo que pagar enteritos... Y soy viuda, y jubiladas, y las pensiones de las viudas ya sabe usted cómo son... Y tengo que pagarlos", cuenta Petri muy afectada. "Pagué el otro día tres, ahora otros tres, me quedan dos pendientes... ¡Madre mía! ¿Hay derecho a esto? Yo no sé el marrón en el que me han metido a mí, sin necesidad... Yo no tenía que estar en esta cola, que para eso tenía los recibos domiciliados", dice .

Hay quien lo atribuye a un cambio en el sistema de procesar los datos. "En Eléctrica me dicen que el problema está en el banco y en el banco, que en Eléctrica", asegura otra usuaria.