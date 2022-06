Cocinar una tortilla de patatas cuesta un 16% más caro que a principios de año

"Todo ha subido una barbaridad. La fruta y las verduras han disparado sus precios". Contaban a este periódico desde la frutería 'Rosi", ubicada en la calle Marinero en Tierra. Estaban aún asustados porque ayer el mayorista le pedía cien euros por dos cajas de plátanos. "Me sale de costo a 3 euros el kilo. Es un disparate y esto se nos está yendo de las manos".

La subida de los plátanos se la justifican con el volcán de La Palma que hace ya muchos meses dejó de escupir fuego, "pero es que de manera genérica la fruta ha subido cuatro euros el kilo".

Y la clientela no puede sobrellevar estas subidas. "Y menos en un barrio en el que la mayoría de sus vecinos cobran las ayudas familiares de 430 euros". ¿Y como lo sobrellevan? "Pues comprando ya por piezas. Vienen y me pidenun par de plátanos y dos tomatitos para una ensalada o medio meloncito si ya quieren tirar la casa por la ventana".

El responsable de 'Rosi' afirma llevar como frutero 35 años "y esto no lo he visto en la vida". Y ya su enfado llega a su fase más elevada cuando nos deja caer que el papel en el que le envuelve la fruta a sus clientes ha subido cinco euros "del tirón". Y más: "El paquete grande de bolsas me valía 28 euros y ahora me cuesta 80 euros. ¿A cuanto tengo yo que vender mis productos para compensar esas subidas. El final de todo esto será cerrar".

Las patatas, por ejemplo, firma que es un producto que no ha subido demasiado. Sí es cierto que, al principio de esta nueva crisis post covid subió mucho pero ahora ha bajado y su precio se ha normalizado un poco. Y nos lo aclara con datos: un kilo de patatas de Conil puede costar unos 80 céntimos, mientras que las patatas de Sanlúcar puede salir más o menos un euro. Otro producto, los huevos que han llegado a registrar más de un 40% de subida, "dicen que la gripe aviar está haciendo estragos y que en Valladolid están teniendo que sacrificar a las gallinas por culpa de esta enfermedad, así que siempre tenemos una razón para todo".

El caso es que, tal y como relata este frutero desde su tienda 'Rosi', en Marinero en Tierra, la crisis toca ya todos los rincones y todos los barrios de una ciudad afectando a la cocina más básica de cualquiera de nuestros hogares.

Y un ejemplo muy peculiar es un producto tan español y tan conocido mundialmente como la tortilla de patatas. Según cálculos basados en datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por ejemplo, en noviembre de 2021, el precio medio de cada huevo en supermercados o grandes almacenes era de 0,14 euros. Ahora, en junio de 2022, el precio medio de un huevo sale a 0,19 céntimos.

En cuanto al aceite, es poco el necesario para hacer la tortilla en sí, pero para freír las patatas hace falta más o menos medio litro, de manera que como el consumidor paga 22 céntimos más en aceite ahora que hace medio año, ya podemos seguir calculando.

Y todo eso sin meternos en el lujo de echarle cebolla a la tortilla, algo que la encarecería bastante, ya que el kilo, a finales de 2021, era de 1,30 euros en los supermercados. Ahora mismo, el precio medio se sitúa en 1,50 euros el kilo. Es decir, gastaríamos 20 céntimos más en cebollas.

En resumen, para una tortilla como para cuatro comensales, se calcula que si a principios de año podía costarnos unos 3 euros, ahora mismo puede llegar a salir por cuatro euros.