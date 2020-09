Ciudadanos recoge las reivindicaciones de Horeca

Las concejalas del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo, han mantenido una reunión con el presidente de Horeca, Antonio de María, para conocer la situación que atraviesan los sectores de la hostelería y la hotelería, y sus previsiones de cara a una campaña de otoño-invierno que va a estar condicionada por los efectos económicos provocados por el Covid-19, con especial hincapié en las consecuencias de la ausencia de turistas. La concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha señalado que "estamos muy preocupadas por el futuro a corto plazo de un sector que es uno de los principales motores de la ciudad y que se vio muy mermado por el estado de alarma decretado por la expansión del coronavirus, por lo que tras el verano va a ser muy complicado que muchos establecimientos puedan resistir porque ante las restricciones sanitarias necesitan la ayuda por parte del Ayuntamiento de Cádiz y esta no llega. Este equipo de gobierno en vez de trabajar y gestionar posibles soluciones invierte el tiempo en poner obstáculos y trabas a los hosteleros".

Una de las principales preocupaciones de la hostelería, según Fidalgo, es la reducción de las terrazas, siendo el principal ejemplo de esto los cambios que se han producido en la plaza de Mina. "Esta variación se ha hecho de manera unilateral y sin contar con la opinión de los hosteleros, que han sido los grandes perjudicados al ubicarse las mesas en un lugar que no está habilitado para ello y en el que, para más inri, no se pueden cumplir las medidas de distanciamiento social por su estrechez en pleno contexto de pandemia. Seguimos sin entender las intenciones del señor Martín Vila con este cambio que ha supuesto un enorme perjuicio para los establecimientos", ha resaltado la edil de Ciudadanos.

Otro de los aspectos que preocupa a Horeca es la incertidumbre creada por el Ayuntamiento con sus propuestas de modificación del PGOU para regular el uso turístico y de suspensión de la tramitación de licencias turísticas. La concejal de la formación naranja ha resaltado que "las propuestas maximalistas y no negociadas y la falta de seguridad jurídica están ahuyentando a los inversores que están dispuestos a apostar por Cádiz, en un momento en que el mantenimiento de empleo debe constituir una absoluta prioridad". A esto ha añadido que, "si le sumamos el actual contexto de crisis, no podemos renunciar a ninguna actividad que pueda generar riqueza en la ciudad para salir de esta situación, pero parece que el equipo de gobierno no es capaz de ver más allá de su ideología para articular salidas de la crisis. Este no es el momento de desaprovechar cualquier inversión que pueda generar retorno en la ciudad, pero esto no le importa al alcalde al permitir que este dinero se pueda marchar a otras ciudades del entorno".

Por último, otro tema que también se trató en la reunión fue la falta de consenso en la toma de decisiones que afectan a los hosteleros de la ciudad. "Se vuelve a demostrar que este equipo de gobierno solo sabe rodearse de los colectivos afines, mientras que espera que el resto solo asienta ante cualquier propuesta que haga, mostrándose incapaces para lograr el consenso con cualquier colectivo que no sea de los suyos, tal y como se demuestra en asuntos como la reducción de las terrazas o los cambios en la movilidad de la ciudad. Esta forma de hacer política solo puede traer consecuencias negativas para Cádiz que acabaremos lamentando si no se realiza un cambio de rumbo, algo que dudamos que se vaya a producir", ha finalizado Fidalgo.