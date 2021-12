Ciudadanos pide que se lleve al Pleno de diciembre la adjudicación del contrato de limpieza y recogida de basura

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al equipo de gobierno que agilice la tramitación de la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Para ello, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha pedido que "se lleve ya este asunto al próximo Pleno ordinario del mes de diciembre para finalizar todo el proceso y que los gaditanos puedan comenzar el año 2022 con la prestación de este servicio en condiciones óptimas, ya que, en la actualidad, se está realizando de manera deficiente desde que finalizó su vigencia y las prórrogas legales". La edil ha manifestado que, "estando en el sexto año de continuación del contrato, el servicio se está prestando con un coste más caro y con una maquinaria amortizada y obsoleta, encontrándonos con una ciudad más sucia y abandonada".

Uno de los asuntos en los que Valverde ha hecho hincapié ha sido el estado en el que se encuentra la maquinaria que se está usando en la actualidad. Así, la concejala de Cs ha indicado que "ya está amortizada debido a que la gran mayoría de los camiones y herramientas que se usan son del año 2006. Incluso, parte de ella no es que esté obsoleta, sino que ya está inutilizada al ser inservible". Junto a esto, también ha denunciado que "nos consta que incluso se están utilizando camiones con la matrícula CA, por lo que pertenecen a la anterior empresa al ser del año 2000". Por este motivo, ha asegurado que "es escandaloso que un ayuntamiento que abandera la defensa del medio ambiente consienta que se utilice maquinaría con más de 20 años, con las consiguientes consecuencias que esto tiene en la contaminación de la ciudad, además de contar con una tecnología totalmente desfasada que no aprovecha las últimas innovaciones para ejercer su función en mejores condiciones".

Otro aspecto que Valverde ha considerado fundamental ha sido que, "hasta que la empresa adjudicataria empiece a prestar este servicio, el Ayuntamiento no puede hacer dejación de sus funciones, por lo que debe vigilar con más ahínco el cumplimiento del contrato". Para ello, la edil de Ciudadanos ha señalado que "no es la primera vez que Cs ve obligado a recordar a la delegada de Medio Ambiente que existe la figura del responsable del cumplimiento del contrato, por lo que le exigimos que ejerza con el máximo rigor su objeto de velar por que el servicio de limpieza y recogida de basura se preste en las condiciones recogidas en el contrato". Con todo, ha apuntado que "esta vigilancia se debe extremar" ante la posibilidad de que se alargue la entrada de la nueva empresa en el servicio por los continuos problemas en esta adjudicación. De hecho, ha remarcado en que "desde Ciudadanos hemos insistido en la necesidad de cumplir estrictamente con la legalidad para que el proceso fuera impecable. Sin embargo, se ha visto retrasado en dos ocasiones por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz por presentarse la licitación por vía de urgencia y por no estar lo suficientemente motivado el informe que justificó la anormalidad de la oferta de la primera empresa adjudicataria". Ante eso, ha achacado que "la responsabilidad de los retrasos es del equipo de gobierno por no haberse apoyado en los técnicos para que el proceso fuese impecable".

Valverde también ha manifestado su preocupación por "las denuncias realizadas por los representantes de los trabajadores, que han señalado que no se están cubriendo determinadas plazas en la plantilla cuando se piden vacaciones fuera de temporada, que no se están realizando sustituciones para cubrir las bajas por enfermedad o que existen problemas con la uniformidad, a lo que hay sumar que las tablas salariales no se actualizan desde 2019, lo que demuestra la degradación del servicio por llevar en prórroga desde 2016". Ante esto, la edil ha declarado que "resulta sorprendente que el equipo de gobierno, que se pone a la cabeza de las manifestaciones defendiendo los intereses de los trabajadores de otras empresas, se olvide de los empleados de las empresas concesionarias de sus propios servicios y los deje solos frente a sus reivindicaciones de negociación del convenio colectivo, algo que también sucede con las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio". Para finalizar, la portavoz de Ciudadanos ha resaltado que "esperemos que la aprobación de la adjudicación del contrato de limpieza en el Pleno de diciembre se convierta en un buen regalo de Reyes para los gaditanos, de manera que puedan gozar de un servicio acorde con las necesidades de la ciudad".