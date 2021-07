Ciudadanos recrimina al Ayuntamiento de Cádiz la falta de planificación en la regulación del aparcamiento junto al Puerta del Mar

El grupo municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Cádiz ha recriminado al Gobierno local la falta de planificación en la implantación de las zonas de aparcamiento naranja, verde y azul en los alrededores del hospital Puerta del Mar ante la gran cantidad de trabajadores y usuarios y usuarias del centro que tienen que usar su vehículo privado para ir a trabajar al vivir en otras localidades y que se han encontrado con que casi todo el entorno del centro sanitario cuenta con espacios de estacionamiento regulado, por lo que es casi imposible que puedan aparcar sus vehículos. La concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha puesto encima de la mesa la necesidad "de una planificación que hubiera medido las consecuencias y las necesidades de estas zonas de estacionamiento regulado alrededor del Puerta del Mar”, a lo que ha añadido que, "además de no haber contado con el apoyo, el consenso ni el diálogo con los vecinos y vecinas de la zona, el concejal Martín Vila no ha previsto lo que supone esta implantación con un hospital de tercer nivel, como es el Puerta del Mar, como eje principal de la zona".

Fidalgo ha hecho hincapié en la necesidad de regular esta zona "teniendo en cuenta que, además de los trabajadores y trabajadoras que tienen que desplazarse a diario hasta allí, son muchos usuarios de toda la provincia los que, bien debido a alguna cita médica o bien por hospitalización de varios días, tienen que desplazarse con su vehículo privado y se encuentran no solo con la dificultad de encontrar aparcamiento, sino con la imposibilidad, debido a la implantación de estacionamiento para residentes, de poder aparcar su vehículo". Para la edil de Ciudadanos, además de no haberse tenido en cuenta tanto a visitantes y usuarios del hospital como al personal sanitario que trabaja en el Puerta de Mar, ha afeado al Gobierno local "la incoherencia con la que trabajan habitualmente, ya que su partido pide en otras administraciones aparcamientos gratis para los hospitales de tercer nivel. Sin embargo, de un día para otro, en Cádiz nos encontramos con la imposibilidad de aparcar", a lo que ha añadido que "a pesar de existir un convenio para el personal sanitario con el parking situado justo enfrente del Puerta del Mar, este resulta insuficiente debido a que sigue siendo un parking privado con un precio muy elevado al que todos los usuarios no tienen acceso".

La edil de Ciudadanos ha recalcado que "deben promover iniciativas para facilitar el aparcamiento de un personal tan indispensable en la sociedad y, por supuesto, a sus usuarios. No ser residente de la zona no significa que tenga que estar discriminando de esta forma al tener su lugar de trabajo en una zona en la que no existe aparcamiento libre".

Con todo, la concejala ha vuelto a insistir en que "este equipo de gobierno no puede seguir tomando decisiones de espaldas a la ciudadanía. A pesar de vanagloriarse de ser los únicos que practican la participación ciudadana, lo que se demuestra finalmente es que esta es solo una excusa para intentar tapar unas decisiones más que cuestionables y que acaban reportando más perjuicios que beneficios". Por ello, Fidalgo ha solicitado al equipo de gobierno "que se siente con todas las partes que se están viendo afectadas por la implantación de las nuevas zonas de estacionamiento regulado para encontrar soluciones que permitan beneficiar tanto a los vecinos de la zona del hospital como a los profesionales que trabajan cada día en él. La sanidad pública también se defiende facilitando su trabajo al personal sanitario en todos los ámbitos que les afectan, y este es uno de ellos".