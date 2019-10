Ciencia para acabar con los mitos sobre la lactancia y la crianza

En torno al parto, la lactancia y la crianza existen muchos mitos. Para rebatirlos, el Colegio de Enfermería de Cádiz organizó este martes una jornada titulada 'Matronas y familias: parto, lactancia y crianza respetuosa. Desterrando mitos', dirigida a la población en general, asociaciones de mujeres y especialmente a madres y padres, y que se enmarca en las IV Jornadas sobre Conocimiento Enfermero, que se celebran este jueves y el viernes en la Facultad de Filosofía y Letras.

En esta jornada, la vocal matrona del Colegio de Enfermería, Rosa Girón Zambonino, afirmó que la investigación ha conseguido desterrar o acallar mitos que perjudican la lactancia. Y basándose en estudios científicos, fue desmontando algunos bulos que hay en torno tanto a la lactancia como a la crianza de los bebés en la charla titulada Resultados de investigación. Ciencia frente a mitos.

Rosa Girón reconoció que durante mucho tiempo, los profesionales han dado recomendaciones sin base científica, y cuando han ido apareciendo estudios que contradicen dichas recomendaciones, "está siendo muy difícil cambiar el discurso que perjudica la lactancia y la crianza respetuosa".

Dijo que muchos expertos critican que se hable de las ventajas de la lactancia materna, ya que parece que la lactancia artificial es la normal y la materna "un extra". Así, señaló que lo correcto sería hablar de los riesgos de la lactancia artificial, "lo mismo que hablamos de los peligros del tabaco".

Se refirió a la introducción de las leches artificiales en los años 70 "como la panacea de la liberación de la mujer trabajadora, en el mayor experimento en humanos sin medir consecuencias" y a la desaparición de las redes de apoyo a las madres que querían dar el pecho.

Afirmó que en los últimos años, han surgido "unas redes de apoyo para volver al sitio de donde nunca tendríamos que haber salido: a una lactancia generalizada, exitosa, respetuosa y apoyada por una tribu de madres que tienen conocimientos, experiencia y ganas de ayudar". Aseguró que numerosos estudios "corroboran las bondades y necesidad de esas tribus" y "todas las sociedades científicas lo recomiendan como un requisito imprescindible para conseguir lactancias exitosas".

Esta matrona habló de determinadas circunstancias en las que por desconocimiento se abandona la lactancia materna, como cuando se produce una mastitis (inflamación de uno o varios lóbulos de la mama, que puede acompañarse o no de infección), cuando el bebé es prematuro, tras un parto gemelar o cuando una madre que está amamantando vuelve a quedarse embarazada. Indicó que si en un bebé a término es importante la lactancia materna, "en un prematuro, por su inmadurez, aún más", insistiendo en que "existen evidencias bien fundadas de los beneficios de la leche materna" y en que la lactancia "se debe iniciar cuanto antes". En este sentido, dijo que el contacto piel con piel facilita que el bebé se agarre espontáneamente al pecho. Asimismo, señaló que "no hay estudios que no recomienden la lactancia gemelar".

Rosa Girón abordó también la crianza, que definió como la ayuda a crecer y desarrollarse. Comentó que es "un proceso largo y complejo, no hay recetas mágicas y dependerá de la propia experiencia de los padres y la cultura en la que están inmersos". Hizo hincapié en la necesidad de ser respetuoso con el modelo de crianza que elige cada familia, "siempre y cuando respete los derechos de la infancia y esté enmarcada dentro del amor y la ternura".

Por su parte, las matronas Bárbara Moreno Rubio y Aroa Vaello Robledo –vocal de la Asociación Andaluza de Matronas en Cádiz–, centraron su intervención en algunos mitos sobre la lactancia materna, como que el calostro no alimenta, que hay que estar diez minutos con cada pecho, si el bebé llora es porque la madre tiene poca leche, que hay alimentos que no se pueden tomar mientras se da el pecho o que hay que dar un biberón por la noche para que el bebé descanse.