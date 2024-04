El Celebrity Equinox vuelve a Navantia de Cádiz, cinco años después de su último paso por boxes

Como ocurre en los coches y las motos, estos días tuvo que encendérsele al crucero Celebrity Equinox la lucecita en el panel de mandos de que habían transcurrido ya cinco años desde su última revisión y que ya tocaba pasar por boxes.

Fue en mayo de 2019 cuando este crucero de la naviera Celebrity Cruises pasaba por el dique seco de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia. Pero en aquella ocasión fue para someterse a toda una "revolución", tal y como lo denominaba la propia compañía de cruceros.

En esta ocasión, entraba en el dique seco del astillero de la capital este miércoles y allí permanecerá hasta el próximo 16 de mayo, de manera que quedará en manos de los operarios de Navantia y de las empresas auxiliares que intervienen en esta revisión un total de 22 días, que suele ser el período tradicional de una de estas varadas rutinarias.

En ese mayo de 2019, hace ahora cinco años, el Celebrity Equinox entraba dentro del proyecto de renovación de Celebrity Cruises denominado “The Celebrity Revolution”, que contó con una inversión de 500 millones de dólares.

Así, el Celebrity Equinox fue hace cinco años el tercer barco de la naviera en vivir esa “revolución” que consta básicamente de un plan de modernización de la línea de cruceros buscaba incluir mejoras y novedades en todos sus barcos para igualarlas a las ya incorporadas en su Celebrity Edge.

Entre las novedades que se incluyeron en esta revolución destacó la inclusión de The Retreat para los pasajeros acomodados en suite, incluyendo The Retreat Sundeck y The Retreat Lounge (anteriormente Michael´s Club). Así mismo, el Qsine (anteriormente Silk Harvest) presenta a Le Petit Chef & Friends exclusivos de la marca, así como al original Le Petit Chef, un par de experiencias gastronómicas únicas desarrolladas a través de una asociación con TableMation y Skullmapping utilizando la innovadora tecnología 4k. Además, se le sumó un nuevo Passport Bar, ideal para tomar algo antes o después de la cena. Una nueva incorporación, Craft Social (antiguo Gastrobar) se convirtió en un lugar informal que ofrece más de 40 cervezas artesanales, vinos y cócteles de barril, televisores de pantalla plana y asientos de cuero.

Esta revolucionaria varada de ese mayo de ese 2019 contó también con impresionantes mejoras tecnológicas, que incluyeron la inclusión de la tecnología de bloqueo RFID y el omnipresente Wi-Fi Xcelerate, según informaba en su momento la web de cruceroadicto.com. Con este avance, los viajeros pudieron empezar a experimentar "la primera tecnología de reconocimiento facial de la línea a través de la implementación de la aplicación Celebrity Cruises, lo que permite un embarque rápido y una llegada sin problemas al puerto, además de funciones adicionales como las llaves digitales y el chat de invitados".

En esa renovación del Celebrity Equinox de 2014 participaron más de 500 personas entre arquitectos, artesanos, contratistas, diseñadores, ingenieros, empleados de astilleros, y los equipos de la propia naviera Celebrity. Celebrity Equinox fue así el tercero de los barcos en someterse a esta gran renovación. El Celebrity Silhouette fue el siguiente en la lista hasta completar esa revolución a lo largo del pasado 2023. Ahora tocan las varadas rutinarias que suelen ubicarse cada cuatro o cinco años. En esta ocasión, al Celebrity Equinox le ha tocado compartir astillero con otro buque turístico, el L'Austral, aunque son más que evidentes las distintas magnitudes de ambas embarcaciones, ya que el Celebrity Equinox cuenta con una eslora de 317 metros, mientras que el L'Austral cuenta con una longitud de 142 metros, ni más ni menos que 175 metros menos.