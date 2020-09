Tal y como ya circulaba por los corrillos, el Ayuntamiento de Cádiz ha optado por el camino fácil de instalar en distintos accesos a las playas de la ciudad una cartelería más bien casera en la que se indica la prohibición del uso de las playas para actividades de ocio entre las nueve y media de la noche y las siete de la mañana.

Pero se da circunstancia de estos carteles informativos se basan en la orden del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 1 de septiembre de 2020.

Este Diario ha consultado con fuentes jurídicas que confirman que la Policía Local no está obligada a velar por el cumplimiento de esta norma, ya que no se trata ni de una ordenanza, ni de un bando ni de un decreto municipal que es a lo que ellos se deben. De esta manera, el cuerpo que está obligado a velar por que los ciudadanos no accedan a las playas de Cádiz entre las nueve y media de la noche y las siete de la mañana sería la Policía Autonómica.

El Ayuntamiento ha dado cumplimiento de esta norma escrita en el BOJA con esta cartelería y no con ningún tipo de decreto, bando u ordenanza.

Por ejemplo, en la localidad de Marbella, en el mes de agosto, antes de que la Junta de Andalucía tomara la determinación de llevar a cabo esta prohibición de obligado cumplimiento para toda la región, su Ayuntamiento optó por dictar un bando municipal regulador de las condiciones de uso de las playas marbellíes. En el bando se indica que "teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren este año en el uso y disfrute de las playas dado que las condiciones de vida de la población y el uso público de espacios públicos que se han visto alterados sustancialmente ante la pandemia provocada por el covid-19" las playas permanecerán cerradas entre las 21.30 y las 07.00, "debiendo, en todo caso, procederse al desalojo de las mismas antes de las 22.00 horas".

Así lo dictó la alcaldesa de Marbella, Mª Ángeles Muñoz Uriol. De esta manera, la policía local marbellí sí está obligada a velar por el cumplimiento de este bando, ya que, según recuerdan fuentes jurídicas, la Policía Local tiene como obligación guardar las ordenanzas municipales y el tráfico de vehículo. "El resto, según dichas fuentes, son colaboraciones que prestan al resto de fuerzas de orden público".

Estas mismas fuentes aclaran que si un ciudadano denuncia ante la Policía Local la presencia de ciudadanos en las playas en ese intervalo de horas, sí tienen obligación de acudir a requerimiento de la ciudadanía, pero no tienen la obligación de ir por el Paseo Marítimo vigilando que la gente no acceda a los arenales en esos horarios.

Otra cuestión sería que se detectara la celebración de un botellón en la playa. En estas circunstancias, la Policía Local sí estará obligado acudir a requerimiento para hacer cumplir la normativa municipal que impide consumir bebida en la calle.

Esta misma tesis la mantenía en días pasados el responsable sindical de UPLBA en la Policía Local de Cádiz, Francisco Rama, que hacía alusión a este agujero legal que deja la presencia de una cartelería cuyo apoyo legal no esté sustentando en una ordenanza, decreto o bando municipal sino en una orden de rango autonómico. "Ya lo que nos faltaba, con los recursos con los que contamos, tener que estar en la playa vigilando que la gente entre o no entre", según sentenció Rama.

Al parecer, esta cartelería estará apoyada por mensajes que se emitirán a través de la megafonía de la playa, para informar a la ciudadanía de esta prohibición auspiciada por la Junta de Andalucía.