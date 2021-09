Calle Viva suspende a tres concejales y a Kichi por el descontrol del turismo en Cádiz

La polémica en torno a la proliferación de las viviendas turísticas en Cádiz y sus efectos crece como la espuma este final de verano en puertas de un pleno extraordinario al que el Gobierno de José María González, Kichi, llevará una propuesta de modificación del PGOU que pretende limitarlas.

Después de un agosto récord de turismo en la ciudad, desde el colectivo ciudadano Calle Viva, acusan a la oposición de estar siendo “cómplice” de rentistas e inversores. Y al Equipo de Gobierno, de no haber tomado ninguna medida para controlar ese tráfico masivo de turistas y haber encargado un plan para un nuevo modelo a un organismo foráneo, en vez de contar con colectivos e instituciones locales. “Se inicia el curso en septiembre y ya le damos suspensos al alcalde (concejal también de Transición Energética), a Martín Vila (concejal de Movilidad) a Montemayor Mures (concejala de Turismo) y a Rocío Sáez (concejala de Medio Ambiente)”, dicen.

“El verano de la normalización poscovid nos ha mostrado la cruda realidad que afronta nuestra ciudad. No existe alternativa al turismo, y el turismo que tenemos es ambientalmente y socialmente insostenible”, afirma Calle Viva a través de un comunicado. “Años de denuncias apenas han movido a la clase política gaditana a repensar un modelo turístico que genere un buen reparto de rentas en la ciudad, que la valorice ambiental y culturalmente. Lejos de eso, está claro que se concentran cada vez más, fundamentalmente entre los grandes hoteleros, pero sobre todo entre los rentistas inmobiliarios, locales o foráneos, individuales o fondos de inversión”, argumentan.

“Las rentas que este modelo genera para las clases trabajadoras no alcanzan para afrontar la otra cara de la moneda: desorbitados precios en los pocos o nulos alquileres anuales que existen en Cádiz y una inflación que devora los salarios en muchos otros sectores, incluida la hostelería”, añaden.

Calle Viva entiende que el actual modelo turístico “está ayudando al ya endémico proceso de desigualdad y despoblación” de Cádiz. La pérdida continua de población incidirá también en la pérdida de servicios y empleos públicos y la consiguiente desesperanza de una juventud que quiere vivir aquí pero no tiene posibilidades”. El colectivo señala como culpables de esta situación a “Horeca, las familias de propietarios rentistas de la ciudad, al anterior gobierno y al actual gobierno de la ciudad y a la oposición política”.

El colectivo ciudadano insiste en que “el Gobierno de Kichi llegó tarde y mal a reconocer el problema” y acusa a la oposición de “estar siendo cómplice directamente de los rentistas de la ciudad que acaparan cada vez más viviendas, de los pequeños capitales foráneos y de los fondos de inversión que llegan comprando cientos de viviendas para convertirlas en turísticas, disminuyendo el alquiler residencial y encareciéndolo a un ritmo muy superior al de los salarios”.

“Si bien Ciudadanos y Partido Popular son cómplices explícitos, lo más preocupante es la actitud de un Partido Socialista que no quiere romper con el legado de Fran González para ponerse al servicio de la ciudadanía y enfrentarse a los poderes económicos”, dicen. “Pierde mucha credibilidad este PSOE cuando a nivel estatal ha retrasado la salida de ley de vivienda, se ha opuesto a las regulaciones de precio del alquiler que existen en ciudades como Berlín o New York, pero además en ciudades como Cádiz no quiere poner coto a un problema que está expulsando a gaditanos y gaditanas de su ciudad”, plantean.

Además, consideran “inconcebible que el actual gobierno de la ciudad no tenga previsto un plan de control del tráfico de turistas que ha colapsado el centro de Cádiz este verano, que no promueva iniciativas de aparcamiento con autobuses lanzaderas o que no incentive con propuestas llegar en medios como el tren o el autobús a la ciudad. Ningún plan de movilidad para hacer más accesible la ciudad al ciclista o el peatón, ningún plan para reducir las emisiones de CO2, cuando es más evidente que nunca que no sólo ha sido el año de la turistificación sino el de la ratificación del cambio climático”. De ahí los suspensos a los cuatro ediles.

Por último denuncian que “después de seis años del ‘gobierno del cambio’ se esté planteando a un organismo externo, y de otra ciudad, un estudio para pensar otro modelo turístico. En nuestra opinión, hubiera sido más interesante empezar la legislatura poniendo en marcha las sugerencias de colectivos locales como Calle Viva, aprobando ordenanzas que fueran poniendo difícil la proliferación de viviendas con fines turísticos (como pedía el PSOE) y poniendo en marcha una mesa de modelo turístico con un papel dominante de la UCA y colectivos como el nuestro o Ecologistas en Acción”.