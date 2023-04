Calle Viva pide a todos los alcaldables que propongan medidas contra la turistificación en Cádiz

El colectivo Calle Viva ha hecho un llamamiento público por escrito a los candidatos y candidatas a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo que incluyan en sus programas medidas contra la turistificación que a su juicio padece la ciudad y de protección de la vivienda residencial.

“Tras el primer debate televisado y las diferentes propuestas que ya se empiezan a leer por la prensa para las próximas elecciones municipales del próximo mes de mayo, no se ha tocado apenas este tema y de soslayo el de la vivienda. Por lo tanto hacemos un llamamiento a quienes son cabeza de lista de las distintas candidaturas para que tengan en cuenta la sobrecarga turística que vive la ciudad y pongan sobre la mesa todo su repertorio para poder gestionar dicho problema”, dicen desde el colectivo.

“Desde hace unos años, el colectivo Calle Viva lleva advirtiendo y denunciando la masificación turística que sufre Cádiz y la ausencia de herramientas legales y de acciones políticas que permitan la planificación turística en la ciudad y con ello, anticipar y orientar los impactos positivos y negativos de esta actividad. Un turismo masivo y desbordante el que sucede que ha dado lugar al fenómeno de la turistificación que se ha desarrollado en la última década por todos los rincones del mundo”, argumentan.

“Si bien este debate ya se inició en otros puntos de Europa y en otras zonas del territorio estatal, la mayoría de gobiernos locales y regionales no sólo no han sido capaces de planificar dicho turismo sino que a veces han apoyado con sus acciones o declaraciones este desbordamiento y lo han acogido de buena gana, desconociendo o poco importándoles los impactos negativos que pueda traer este fenómeno y aprovechando poco las posibilidades de un turismo ordenado, regulado, en simbiosis con la ciudadanía. Y ante ese coto a la sobrecarga turística que devasta sus ciudades nos preguntamos: ¿Y por qué en Cádiz no se empieza a planear iniciativas similares, sabiendo que arrastramos el mismo problema?”, se preguntan.

“En nuestra ciudad en concreto hemos centrado nuestra batalla en el impacto negativo que ha tenido en el precio de la vivienda, en la alarmante crecida de plazas turísticas en nuestros barrios y con ello la expulsión de la ciudadanía hacia otras ciudades de la Bahía así como en la calidad del empleo generado o la invasión de las zonas comunes que han convertido a nuestra ciudad en un parque de atracciones, restando el potencial valor singular que contiene y desplazando a los y las habitantes de la ciudad de dichas zonas”, explican en el escrito.

“No muy lejos del llamado overtourism que sufren ciudades como Barcelona o Ámsterdam, ponemos el ojo en el objetivo, en el turismo masivo y su desregulación. Frente a ello, muchas ciudades del mundo empiezan a hablar de capacidad de carga (tanto mensual como anual) de la misma. Los diferentes estudios sobre este tema observan, entre otros aspectos a analizar, que la repercusión de la sobrecarga turística es: Capacidad de carga ecológica, y con ello el deterioro que el turismo puede llegar a generar en los recursos ambientales; capacidad de carga social y la calidad de vida de sus habitantes; capacidad de carga económica. La desnaturalización de la ciudad tiene repercusiones socioeconómicas en el monocultivo turístico; capacidad de carga perceptual del turista y con ello la posible distorsión y percepción que pueden tener los propios viajeros a causa de las aglomeraciones en zonas turísticas y capacidad de carga física y de las más importantes de abarcar, puesto que las infraestructuras o zonas turísticas para acoger a las personas visitantes es en ocasiones las que mayores partidas económicas tienen con respecto a las destinadas a las personas residentes y no por ello las mejores dotadas”.