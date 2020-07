Calle Viva y CGT dicen que el PSOE "vira a la derecha" en el tema de las viviendas turísticas

El colectivo Calle Viva y el sindicato CGT han criticado al grupo municipal socialista por su intención de no apoyar la propuesta del equipo de Gobierno para aprobar en un pleno la moratoria de un año para conceder licencias de apartamentos turísticos en suelo residencial. "El PSOE de Cádiz ha vuelto a perder credibilidad, dando un giro discursivo, anunciando que no apoyará las medidas propuestas por Adelante Cádiz con la excusa del "no es momento", declaran. Estiman además que los partidos políticos "dejan que la vivienda turística siga inflando el precio del alquiler residencial, expulsando a los y las gaditanas de su ciudad, entre la inacción y la falta de palabra". Y añaden que "en los últimos días, hemos leído con estupor las últimas declaraciones del PSOE de Cádiz, que de nuevo vuelve a virar hacia la derecha, hacia las posiciones de PP y Ciudadanos, partidos que parecen vivir de espaldas a los intereses ciudadanos".

Recuerdan Calle Viva y CGT que el PSOE "en un principio se había comprometido a velar por que la viviendaturística no siguiera devorando a las viviendas residenciales y dejara de inflar los precios del alquiler residencial en la ciudad, uno de los más caros de España". Inciden en que los socialistas "se habían incluso ofrecido a llevar a cabo todo tipo de propuestas para poner freno a los rentistas y tenedores de viviendas turísticas, que hoy por hoy son responsables de un modelo que expulsa a cientos de familias de la ciudad todos los años, buscando alquileres más baratos en San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Rota e incluso Medina Sidonia". A juicio de Calle Viva y CGT "ese mismo PSOE ha vuelto a perder credibilidad, dando un giro discursivo, anunciando que no apoyará las medidas propuestas por Adelante con la excusa de la crisis post-Covid". Porque el PSOE, según ambos colectivos, "pretende solventar la crisis alimentando un modelo que expulse a los ciudadanos y ciudadanas de su ciudad. Pretende disociar derecho al empleo y derecho a la vivienda, favoreciendo a los especuladores, como ya hace en la costa gaditana impulsando proyectos urbanísticos irracionales, insostenibles y que sólo alimentan a los sectores especuladores".

Calle Viva y CGT también lamentan "la actitud pasiva y ralentizadora de Adelante Cádiz y el equipo de Gobierno"

Dicen esperar que el PSOE "y el resto de fuerzas políticas de la oposición rectifiquen y cambien el discurso y el voto desde ya, de cara al pleno del próximo martes, anteponiendo el derecho de las y los gaditanos a vivir en su ciudad frente a los especuladores". Igualmente, lamentan "la actitud pasiva y ralentizadora de Adelante y el equipo de gobierno, que lleva más de tres años de retraso en tomarse en serio el problema y hacer partícipe a todos los agentes. Falta iniciativa política, denunciando a la Junta de Andalucía y señalando públicamente el problema con claridad, mientras rentistas y acaparadores locales compiten con fondos internacionales para hacerse dueños de la ciudad, desplazando a los vecinos y vecinas".

Asimismo estiman que "falta iniciativa política para asesorar a las comunidades de vecinos y vecinas, explicando toda la legislación que existe a su favor para no permitir que se instalen más viviendas turísticas en sus fincas. Falta un proceso de participación que haga que el movimiento social conozca los borradores con tiempo y pueda modificarlos. Y sobre todo, lo que falta es señalar desde ya que el objetivo no puede ser la moratoria de un año, algo que entra fácilmente en el cálculo de los grandes tenedores e inversores".

Apuntan por último que la ley "permite diversas modalidades para llegar hasta dos años de moratoria, permitiendo el respiro suficiente para que se recupere la oferta de alquiler residencial que debe sercombinada con otras actuaciones para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad".