Cádiz acoge este sábado un encuentro profesional sobre psicoanálisis

Este próximo sábado, 15 de junio, el Colegio Oficial de Psicología de la delegación de Cádiz acoge un encuentro sobre psicoanálisis y terapia psicoanalítica, una jornada formativa de la Asociación del Sur de Psicoterapia Psicoanalítica que el colegio profesional de Cádiz incorpora a su programación gracias a la colaboración con esta asociación andaluza. Abel Molina, vicepresidente del Colegio Oficial de Psicología de la delegación de Cádiz, resalta la importancia de este encuentro: "Nos interesa promover este tipo de actividades, que haya formación. En este caso, el abordaje de aspectos teóricos, técnicos y la práctica clínica".

Incluida en el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, la delegación de Cádiz ubicada en la calle San Juan Bosco casi en su límite con la avenida Portugal se muestra siempre abierta a acoger este tipo de actividades. Así, fue la Asociación del Sur de Psicoterapia Psicoanalítica, con sede en Sevilla, quien propuso a la delegación gaditana la posibilidad de mantener su encuentro mensual en Cádiz. "El Colegio -explica Molina- está en colaboración con otras entidades; y en este caso, los miembros del la Asociación del Sur de Psicoterapia Psicoanalítica son médicos psiquiatras y psicólogos. Somos profesionales de atención a la salud mental".

En sus encuentros mensuales, esta asociación suele trabajar a partir de textos que se entregan a los asistentes inscritos antes de la celebración de las jornadas. En Cádiz serán dos textos: 'Repensando la relación entre psicoanálisis y psicoterapia' y 'A favor de la enseñanza de la psicoterapia en los institutos psicoanalíticos'. Estos dos temas funcionan como punto de partida para que, a partir de ellos, se genere un debate según el análisis que cada uno ha realizado de los textos.

Será, por tanto, una sesión muy técnica y profesional. El psicoanálisis, en palabras de Abel Molina, es un método diferente que engloba el inconsciente dentro del trabajo psicoterapéutico: "Es Freud abre la puerta a analizar al ser humano desde una forma mucho más profunda, al abrir la puerta del inconsciente. El trabajo es mucho más profundo y a veces lleva más tiempo. Aunque la psicoterapia psicoanalítica no es ya el psicoanálisis ortodoxo de los comienzos, que podía durar años".

Estima Molina, a título individual, que el psicoanálisis es un método no siempre bien valorado por los profesionales: "Es verdad que el psicoanálisis, incluso dentro de la propia profesión, no todo el mundo lo conoce y a veces hay resistencia a acercarse, más por desconocimiento. Creo que hay como una especie de movimiento defensivo y de resistencia hacia este método, por el tema de la cientificidad y demás. Aquí no hay nada mágico. Hay muchos psiquiatras y compañeros médicos que utilizan esta forma de trabajar porque es mucho más profunda. El hecho de incluir el inconsciente y todo el aparataje psíquico que va más allá de los meros síntomas".

¿Y cómo andamos de salud mental, un tema tan de boga en los medios de comunicación y en la propia sociedad? "Creo- señala Abel Molina- que últimamente se tienen a 'patologizar' todo, y los síntomas no tienen siempre que hablar de una patología. No todo el que va al psicólogo tiene que tener un trastorno o problemas graves. Se puede ir simplemente por una orientación, un momento complicado, ya sea una separación, un problema laboral, con los hijos..."

"Yo sí que desde la parte de la consulta -continúa el psicólogo gaditano- veo muchos padres a veces perdidos en cuestiones de la crianza tanto con menores como con adolescentes. Yo pondría ahí el foco, en la atención a los adolescentes, de cara a invertir por parte de las instituciones para que se aborde el asunto. Hay muchos chicos que están perdidos, ya no solo por temas de identidad sexual. El tema es cómo se aborda cada cuestión, cada noticia que afecta a la salud mental de las personas. Y saber que todos somos humanos, todos podemos tener algún bache en la vida, algún momento de crisis, de conflicto y que no hace falta tener alguna patología grave para acudir al psicólogo".

Una situación la actual que afecta a los jóvenes y a sus familias y que, para Abel Molina, esconde una paradoja en estos tiempos de supuesta alta intercomunicación: "Los chicos están a veces muy perdidos, la soledad, el tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías... Parecen que están más conectados pero realmente están más aislados. Las redes sociales son como algo imaginario; hay alguien detrás de una pantalla pero en la realidad, después, no tienen ni para darse una vueltecita con alguien. Cuesta que se encuentren. Y hay otros problemas emergentes que nos estamos encontrando en las consultas cada vez con más frecuencia", concluye Molina.