Cádiz reivindica en Madrid ser sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española

Cádiz reivindicó esta tarde en Madrid su propuesta para acoger el X Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en 2025 tomando el testigo de Arequipa (Perú), sede de la novena edición. El alcalde, José María González, ha presidido el acto celebrado en la Casa de América de la capital, que ha contado con la presencia de la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, el concejal de Presidencia y presidente de la Casa de Iberoamérica, Paco Cano, y también del diputado provincial Jaime Armario.

El evento, presentado por el locutor de la Cadena Ser Juan Ochoa, ha servido para poner en valor la particularidad y riqueza del castellano que se utiliza en Cádiz y en Andalucía y también los importantes vínculos de la capital gaditana con Latinoamérica, convirtiendo así a la ciudad en una candidata ideal para acoger la próxima edición de este encuentro internacional de la Lengua Española.

El acto ha comenzado con la proyección del vídeo promocional de la candidatura, elaborado por la productora cinematográfica Romantic People. Las imágenes han hecho hincapié no solo en la relación de Cádiz con grandes de la literatura como Fernando Quiñones o Rafael Alberti, sino también en la creatividad en el cante, el baile y las coplas de Carnaval, además de exhibir el poderío de la belleza de la ciudad con argumentos irrefutables.

En primer lugar ha tomado la palabr

a Lola Cazalilla, para destacar esta presentación como “un punto de inflexión, un acto de celebración, de un trabajo que comenzamos hace dos años, que ha crecido a través de las dos orillas del Atlántico y que arrastra un recorrido de más de 200 actividades inclusivas, diversas y que ha contado con todo el tejido social y cultural de Cádiz”. Como resultado de este proceso, “podemos asegurar que esta candidatura no es de un Ayuntamiento, ni de las instituciones, sino de la gente, de una ciudad, hasta de una Andalucía que la ha hecho suya”, ha subrayado.

La edil de Cultura y Fiestas ha incidido en que “la candidatura de Cádiz para el Congreso de la Lengua no es una cuestión institucional, formal, de medallas y de teorías. Es una candidatura que brota a borbotones en sus conversaciones, en la rapidez de su gente para rearmar discursos, convertir términos, darle la vuelta a la lengua desde la propia lengua. Y es una candidatura que crea comunidad, porque las palabras, al igual que las personas, no tienen razón de ser si no funcionan entre ellas”.

Cazalilla ha finalizado poniendo al Carnaval como ejemplo del uso del lenguaje que se hace en Cádiz, pues “con su música, que con sus letras, su agilidad y su rapidez es un vehículo de primer nivel de creatividades, de imaginación, de viaje por la lengua acompasando términos, acomodando conceptos, ligando palabras con los acordes”.

Precisamente el Carnaval ha sido el protagonista del siguiente acto, de la mano del romancero de Pedro Pablo Hidalgo. El uso de la lengua en su vertiente más callejera, rimada y genuinamente gaditana ha quedado patente durante su actuación, en la que ha encarnado a la propia Cádiz a sus “tres mil años… y unos meses”. Y como la propia Cádiz, ha pedido que se atienda su petición, porque lo que ofrece “es un bastinazo”, así que mejor no llevarse “un cajonazo”.

También ha intervenido en el acto el diputado provincial Jaime Armario, que ha hablado de “un proyecto estratégico y de provincia” por su proyección internacional. “El lenguaje es nuestra herramienta para cambiar el mundo, y por desgracia en este mundo hay mucho que cambiar”, ha resaltado.

Finalmente, el alcalde ha comenzado su intervención dando las gracias a “los líderes natos de este proyecto, Lola Cazalilla, Paco Cano y David de la Cruz. Este es un proyecto que no es político, sino de ciudad”. El regidor gaditano ha definido Cádiz como “una ciudad de ida y vuelta, de encuentros, de perspectivas entrelazadas, de enfoques tan contrastados, que se expresa aún hoy como se siente, como se se reconoce y como se identifica a lo largo de su amplia historia: desde la diversidad. No hay mayor pureza que esa mezcla constante ligada por los tiempos”.

González ha resaltado que la lengua de Cádiz “tiene influencias fenicias, romanas, musulmanas y vuestras. Tiene raíces europeas y latinoamericanas. Es, en sí misma, un canto a la pluralidad, a la rapidez, a la creatividad y a la integración. Es una historia derramada en palabras vivas que siguen enfrentándose al presente con la firme intención de reinventarse, un motor expresivo y de creación que se posa en cada espacio, en cada escena, en cada expresión y ante cada oportunidad”.

González ha ahondado en la particular manera de hablar del gaditano, en las raíces de sus expresiones únicas y originales y también en su musicalidad, poniendo en valor la importancia de Cádiz como “puente con cada rincón del mundo en el que se habla nuestro idioma. Porque la lengua, el Carnaval, el Flamenco son expresiones vivas consecuencia de una relación aquilatada durante siglos”, ha remarcado.

El regidor ha incidido en la relación con Latinoamérica, pues “los barcos que partieron de este muelle han importado y han exportado mucho más que materias primas y alimentos: ritmos, tonos, tiempos musicales y acentos” a uno y otro lado del Atlántico.

Por todo ello, “queremos que Cádiz sea sede del Congreso de la Lengua en 2025 y por eso presentamos hoy, precisamente aquí en la Casa de América, esta candidatura. Queremos que Cádiz acoja el Congreso de la Lengua para poner el acento, y nunca mejor dicho, en esa oportunidad de reconocernos una vez más en la diversidad, para seguir estrechando los lazos, para seguir escribiendo la historia común, para seguir construyendo esa historia conjunta llena de rostros, de nombres, de palabras, de ritmos y de cantes con cada pueblo de Latinoamérica”, ha finalizado.

El acto que pretende servir de impulso definitivo para la candidatura de Cádiz 2025 ha finalizado con la actuación del cantaor gaditano David Palomar. El flamenco, como el Carnaval, es otra forma de expresión enraizada en Andalucía y la potente voz de Palomar ha reivindicado con fuerza que Cádiz merece, sin lugar a dudas, acoger la X edición del Congreso Internacional de la Lengua Española.